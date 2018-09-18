“GPD - Ortak Gelişim Kongresi” 9 Ekim'de gerçekleşecek

9 Ekim'de düzenlenecek olan “GPD-Ortak Gelişim Kongresi” öncesinde Türkiye'nin en önemli gıda perakendecileri, İstanbul'da buluştu. Kongre öncesi perakendecileri ağırlayan GPD Başkanı Mustafa Songör, "Derneğimiz üyesi perakendecilerin 2018 yılı cirosunun 150 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), üyelerinin 09 Ekim 2018 tarihinde Anadolu'nun dört bir yanından tedarikçileriyle 5'inci defa bir araya geleceği ve bu yıl “Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği” teması ile düzenlenecek olan “GPD - Ortak Gelişim Kongresi” öncesinde Türkiye'nin en önemli gıda perakendecileri, GPD Başkanı Mustafa Songör'ün ev sahipliğinde buluştu.

Derneğin çalışmalarıyla ilgili katılımcıları bilgilendiren GPD Başkanı Mustafa Songör, "Organize gıda perakendesinin temsilcisi konumundaki derneğimiz kurulduğu 2012 yılından bu yana sektörün gelişimi ve ekonomiye katkısını arttırmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Derneğimiz üyesi perakendecilerin 2018 yılı cirosunun 150 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. Üyelerimiz 40 bine yakın satış noktasında 415 bin kişilik istihdam yaratıyor. Bu rakamlar sektörümüzün ülke yapısını daha net gözler önüne seriyor. GPD'nin üyeleri ulusal ve bölgesel boyuttaki marketlerden gıda servis zincirlerinden ve sektörümüze hizmet veren çözüm ortaklarımızdan oluşuyor. Türkiye'nin 81 iline yayılmış mağaza ve restoranlarımızda her gün milyonlarca tüketiciye doğrudan ulaşarak temel ihtiyaçları olan ürünleri hijyenik ortamlarda en uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz" dedi.

"Bizim perakende noktalarında hiçbir vakaya rastlamadık"

Gündeme gelen şarbon konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Songör, "Şuanda bizim perakende noktalarında satılan etlerle ilgili hiçbir vak'aya rastlanabilmiş bir durum yok. Zaten teslim edilen yerlerde de karantina noktaları oluşturulmuş ve bunlar kontrol altına alınmış, geriye kalan tüm kesimhaneler ve biz de gerekli kontrolleri yapılarak bunlar piyasaya sürülüyor" şeklinde konuştu.

1 Ocak'tan itibaren poşetler ücretli olacak

Başkan Songör, poşetlerin ücretlendirilmesi ile ilgili yapılan çalışmaları anlatarak, "1 Ocak itibariyle bu süreç başlamış olacak. Burada en önemli etken çevreye yapılacak olan destek. Çevremizin korunması ve diğer taraftan bunların tamamı dövizle gelen petrokimya ürünlerinden yapılıyor. Hurada tüketicilerimizin fileyle, çantayla, mağazalardan alışveriş yapmak suretiyle hem çevre katkı anlamında hem kendilerine katkı anlamında bir çalışma olacak. Daha önce açıklamıştık 10 kuruştan poşetlerin fiyatlandırılması ile ilgili, tabi bu fiyattan sonra dövizdeki gelişmelerle muhakkak maliyetler değişti. Zaten bakanlığımızın da daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarla her yıl başı revize edilecek bu rakamlar. Şuanda bizim önerdiğimiz rakam 10 kuruş ama ne belirlenecekse yılbaşı itibariyle her noktada parayla satılacak" dedi.

Alışveriş merkezlerinin dövizle kira veren alışveriş merkezleriyle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirten GPD Başkanı Mustafa Songör, "400'ün üzerinde bir alışveriş merkezi var. Döviz ve kredi borcu olan alışveriş merkezlerinin hayatında belirli iyileştirmeler olursa muhakkak onlar da bu iyileştirmeyi kiracılarına yansıtacaktır" dedi.

Songör, 09 Ekim 2018 tarihinde “Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği” teması ile düzenlenecek olan “GPD - Ortak Gelişim Kongresi” ile ilgili de bilgi verdi.