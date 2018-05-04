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04 Mayıs 2018 08:52

Grafik ve plastik resimde buluştu

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd.

Grafik ve plastik resimde buluştu

04 Mayıs 2018 08:52

Doç. Dr. Özlem Mutaf Büyükarman’ın, “Monologue” isimli sergisi, Maltepe Belediyesi Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.


Maltepe Belediyesi’nin mayıs ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışına, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlilerinin de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.


Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülveli Kaya, Maltepe Belediyesi’nin yeni fikirler ürettikleri dış paydaşları olduğunu belirterek, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a sanata verdiği destek için teşekkür etti. Büyükarman da, grafik ve plastik tasarımları biraraya getirdiği resim eserleriyle, ziyaretçileri iç sesini dinlemeye çağırdığını belirterek, “Güzel sanatların güzelliği, paylaşmakta. Birlikte baktığımız zaman her şey daha güzelleşiyor” dedi. Sergi, 9 Mayıs’a kadar Galeri A+B’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.




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