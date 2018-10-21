Gribe karşı bağışıklılığınızı propolisle güçlendirin

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'ten Gıda Yüksek Mühendisi Arı Ürünleri Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin soğuk algınlığı döneminde kullanımına dikkat çekti. Ani ısı değişiklikleri, vücudun savunma mekanizmasını zayıflatarak soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabildiğini belirten Tanuğur Samancı, “Bu dönemde doğal bağışıklık güçlendirici gıdalarla vücudu desteklemek çok önemli. Düzenli uyku ve dengeli beslenmenin yanı sıra vücuda antioksidan takviyesi yapmayı da ihmal etmemeliyiz. Dünyada bilinen en güçlü antioksidanlardan propolis, düzenli tüketimde bağışıklığımızı güçlendirerek hastalıklara yakalanma sıklığımızı belirgin oranda azaltıyor” dedi.

“Propolis doğal bir antibiyotik olarak kullanılmıştır”

Propolisin arıların bitkilerin reçinemsi kısımlarından topladığı çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürün olduğunu belirten Samancı, “Arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek amacıyla kullanılır. Propolisle ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda, bileşiminde 300'den fazla bileşen olduğu tespit edilmiştir. Propolis ilk kez Yunanlılar tarafından keşfedilmiş ve doğal bir antibiyotik olarak kullanılmıştır. Propolis, pro (ön), polis (şehir) kelimelerinden oluşmaktadır.”

Gıda Yüksek Mühendisi Arı Ürünleri Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, yapılan bilimsel çalışmalarda propolisin pek çok sağlık etkisi olduğuna dair bulgular elde edildiğini belirtti. “Propolisin; antibakteriyel, antiviral, antifungal, antiparaziter, antiülser, antioksidan, radyasyon koruyucu, karaciğer koruyucu, antitümör, antiinflamatuvar, bağışıklık düzenleyici, antidiabetik, lokal anestezik ve antialerjik etkilere sahip olduğu ortaya konulmuştur” diye konuştu.

Grip ve soğuk algınlığına karşı propolis

Tanuğur, “Propolisin içerisindeki faydalı bileşenler antibakteriyel, antiviral, antifungal etki gösteriyor. Propolisin grip üzerine etkileri de bilimsel olarak da kanıtlandı. 2008 yılında Japonya ve Brezilya'da gerçekleştirilen bilimsel çalışmada, propolisin gribe yol açan Influenza virüsü üzerine etkileri incelenmiş ve çalışmanın sonucunda propolisin etanol ekstraktının bu virüs üzerine gelişmesini önleyici etki gösterdiği ve gribin semptomlarını da azalttığı ortaya konulmuştur” dedi.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Propolis, düzenli tüketimde bağışıklığımızı güçlendiriyor. Bağışıklık güçlendirici mekanizması, vücutta B ve T lenfositleri aktive ederek vücutta antikor üretimini arttırmasıyla gerçekleşiyor” dedi. Samancı, propolisin damla veya ham bal ile karışım halinde tüketilmesini önererek sözlerini tamamladı.