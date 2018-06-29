Grup aşamasının en çok izlenen golünü Messi attı

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ise Rusya’da devam eden organizasyonda grup aşamasının en çok izlenen golünü Messi atarken, bu turun en çok izlenen takımı ise namağlup Belçika oldu.

Turkcell’in TV platformu TV+, Dünya Kupası şöleni yaşanıyor. Yapılan açıklamada; platformda, Dünya Kupası’nın başlamasıyla izleyiciler 3 kat fazla spor izledi. Dünya Kupası’nı TV+’tan takip edenler arasında ise 3 il öne çıktı. Kayserili, Ankaralı ve Gaziantepli’ler, 4 yılda bir gelen futbol bayramına TV+’tan ortak oldular.

En çok izlenen gol Messi’den

Öte yandan; Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’nin enleri de belli oldu. Dünya Kupası’nda grup aşamasının en popüler golü Arjantin’in yıldızı Lionel Messi’den geldi. Messi’nin Nijerya karşısında attığı gol 48 bin 532 kez takip edildi.

424 bin kişi izledi

GollerCepte uygulaması sayesinde Dünya Kupası maçlarının gollerini ve özetlerini cep telefonlarından izlenebilirken, uygulama üzerinden toplam 424 bin 43 futbolsever Rusya’daki mücadeleleri takip etti. Uygulama üzerinden turnuvanın grup aşamasında en çok izlenen karşılaşma ise A Grubu’ndaki Rusya-Mısır maçı oldu. Ev sahibinin 3-1 kazandığı karşılaşma GollerCepte uygulaması üzerinden 58 bin 50 kişi tarafından izlendi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden 21’inci Dünya Kupası’nın grup aşamasında en çok izlenen takım ise Belçika oldu. G Grubu’nda yer alan Kırmızı Şeytanlar’ın 3 maçını toplam 65 bin 434 futbolsever GollerCepte uygulamasından izledi.