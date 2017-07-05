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05 Temmuz 2017 09:28

GTÜ ‘A Plus Üniversiteler’ listesinde

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ‘A Plus Üniversiteler’ arasında gösterildi.

GTÜ ‘A Plus Üniversiteler’ listesinde

05 Temmuz 2017 09:28


Üniversite sınavları sonrasında önümüzdeki günlerde tercih maratonuna başlayacak olan aday öğrenciler için tercih belirlemede öncelikli olacak bir çalışma kamuoyu ile paylaşıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cemil Yücel ile Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından hazırlanan Türkiye Üniversite Memnuniyeti Araştırması (TÜMA) 2017 Raporu yayınlandı. Üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini belirleyen raporda 108’i devlet, 56’sı vakıf olmak üzere 164 üniversitede 13 bin 694 öğrenciyle yapılan çalışmada öğrenim kalitesinden kampüs imkanlarına kadar 6 ana başlıkta üniversitelerin standartları ortaya çıkarıldı.


GTÜ açıklamasına göre Türkiye’deki bu doğrultudaki en geniş çaplı çalışmasında öğrencilerin üniversitelerden memnuniyetleri A+, A, B, C, D ve FF şeklinde sıralandı. Çalışmanın sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencisini üst düzey memnun eden üniversiteler arasında ‘A+’ üniversite olarak yer aldı. Böylece GTÜ eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilerine sağlanan akademik destek ve ilgi, yönetim ve işleyiş, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sunduğu kişisel gelişim ve kariyer destekleri açısından 6 ana başlıkta öğrencilerinin memnuniyetini kazandı.




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