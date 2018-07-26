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26 Temmuz 2018 11:05

GTÜ tatilde ders başı yapıyor

Gebze Teknik Üniversitesi, başlattığı bir uygulama ile üniversite adaylarına merak ettikleri ve ilgi duydukları bölümlerin derslerine girerek deneyimleme imkânı verecek.

GTÜ tatilde ders başı yapıyor

26 Temmuz 2018 11:05

GTÜ, üniversite tanıtım günlerinde ders başı yapacak.



Yükseköğrenime geçişte son aşama olan tercih dönemi üniversite adayları için başladı. Ulusal endekslerde en iyi ilk 10 üniversite içinde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi de (GTÜ) öğrencilerin bu dönemde daha bilinçli tercihlerde bulunmaları için bir uygulama başlattı. Yapılan açıklamada; GTÜ’yü 1-14 Ağustos tarihlerinde ziyaret eden tüm üniversite adayları üniversitede bulunan bölümlerde verilen tanıtım derslerine girerek o alanı yakından tanıma fırsatı bulacak.


Pendik Tavşantepe Metrodan ücretsiz araçlarla kampüse ulaşım imkânı ile üniversite adayları bölümün hocaları ile birebir ders yaparken, ders dışında üniversitenin tüm sosyal alanlarını, laboratuvarlarını ve imkânlarını deneyimleme imkanı bulacak.




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