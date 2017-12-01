Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 14:19

Gülay Kurtar son yolculuğuna uğurlandı

Teknik Direktör Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar, Levent Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gülay Kurtar son yolculuğuna uğurlandı

01 Aralık 2017 14:19


Kariyerinde birçok takımı çalıştıran Teknik Direktör Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşında hayatını kaybeden Gülay Kurtar’ın Levent Camii’inde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Milletvekili Saffet Sancaklı, Teknik Direktörler Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Giray Bulak, eski futbolculardan Rüştü Reçber ve Tümer Metin katıldı.


Gülay Kurtar’ın cenazesi Kocaeli’nde bulunan Bağçeşme mezarlığına defnedilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç