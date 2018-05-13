Gülben Ergen’e ‘Yılın Annesi’ ödülü

2. OnurAkayMedya Yılın Ödülleri İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tekne gezisi ile sahiplerini buldu. Ödül alan isimler engellilerin verdiği oylarla belirlendi ve ödül törenine Türkiye genelinden gelen çok sayıda engelli dernekleri ve 200’e yakın engelli katıldı. Törende Selçuk Ural, Gülden Karaböcek, Umut Akyürek, Onur Akay, Cengizhan Sönmez, Gülşah Sönmez ve Nilay Dorsa, söylediği şarkılarla engellilere keyifli anlar yaşattı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ise Anneler Günü’nden bir gün önce yapılan törende, Hayatına Bir İyilik Kat ve Umutlu Mutlu çocukların oyları ile ‘Yılın Annesi’ seçildi. Ergen’in ödülünü Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay verdi. Ergen, İstanbul dışında olduğu için törene katılamadı ancak ödülünü, ‘Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nden Gökhan Atıcı aldı ve Ergen’in ödülünü bütün engelli çocukların anneleri için aldığını söyledi. Onur Akay ise, “Gülben Ergen’le telefonla konuştum ve sizlerle beraber olmayı çok istedi ancak İstanbul dışında olduğu için katılamadı ama sizlere çok selamı var” ifadelerini kullandı.

Ergen: "Engelli çocukların annelerine armağan ediyorum"

Ödül töreni sonrası Instagram adresinden paylaşım yapan Gülben Ergen ise, “Engelli çocuklarımızın oyları ile bana layık görülen bu çok değerli yılın annesi ödülünü, tüm engelli çocuklarımızın annelerine

armağan ediyorum” notunu düştü. Selçuk Ural’ın ’Yılın Onur Ödülü’nü ve Gülden Karaböcek’in ise ‘Yaşam

Boyu Başarı Ödülü’nü aldığı törende, TRT sanatçısı Umut Akyürek’e ‘Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ödülü’, Nilay Dorsa’ya ise ‘Yılın Single’ı Ödülü layık görüldü.

"Görmeden sevmek" yılın şarkısı oldu

Engelliler ayrıca ‘Yılın Şarkısı’nı da seçti. Ömür Borcu ile Yılın Albümü Ödülü’nü alan Gülşah Sönmez’in albümünde yer alan Görmeden Sevmek isimli şarkı, Yılın Şarkısı seçildi ve şarkının söz yazarı Onur Akay’a

‘Yılın Söz Yazarı Ödülü’ ve bestecisi TRT sanatçısı Cengizhan Sönmez’e ise, ‘Yılın Bestecisi’ ödülü verildi.