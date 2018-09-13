Güler teyzenin yüzünü belediye güldürdü

5 yıldır yürüyemeyen 67 yaşındaki Güler Albeni'nin yüzünü güldürdü.

Cevizli Mahallesi'nde ikamet eden ve diz kapaklarındaki rahatsızlık nedeniyle üç buçuk yıldır yürüyemeyen GülerAlbeni'nin bu şikayeti, bir esnaf ziyareti sırasında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a iletildi. Başkan Kılıç'ın talimatı üzerine harekete geçen Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü, tekerlekli sandalyeyi Albeni ailesinin evine götürerek teslim etti.

Büyük bir mutluluk yaşayan yaşlı kadın, “Evin içinde, dışarı çıktığımda yüzükoyun hareket ediyordum. İnsanlar teyze bu ne hal diyordu. Ekonomik durumum yok. Yürüyemiyordum. Allah razı olsun Belediye Başkanı Ali Kılıç ilgilendi. Ellerinden geleni hiç esirgemedi. Bizlere yardım etti. Tekerlekli sandalye elim, ayağım oldu. Kendi işlerimi artık daha kolay yapabilirim. Bahçeye sandalyeyle inebilirim. Kızım, torunum ile dışarı çıkıp nefes alabilirim. İnsanlar engelli vatandaşlardan ilgi ve şefkatlerini kesmesinler” sözleriyle, sevincini dile getirdi.