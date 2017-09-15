Gülerken diş etleriniz görünüyorsa dikkat

Doç.Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, gülerken dişetlerinin görünmesi durumunda hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Doç.Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, “Güzel bir gülümseme ancak diş eti ve dişlerin tamamı bir harmoni oluşturduğunda diş estetiği olabilir. Diş etleri soluk pembe ve dişlerine üzerine doğru bıçak sırtı şeklinde uzanarak doğal bir görüntüye sahip olmalıdır. Bir bireyin dişleri ne kadar güzel olursa olsun çevresindeki diş etleri sağlıksız ve düzensiz ise kesinlikle estetik bir algı oluşturmaz. Bu sebeple diş etleri her türlü protetik tedaviden önce muhakkak değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir” dedi.

Bazı durumlarda sağlıklı olsa dahi olması gerekenden fazla gözüken diş etlerinin diş estetiği ile uzak bir görüntü oluşturabildiğini ifade eden Doç.Dr. Çakmakçıoğlu, “Bu gibi durumlarda diş etleri bazen altındaki kemiğe de müdahale edilerek şekillendirilir ve bu işlemden yaklaşık 6-8 hafta sonra diş dokusu estetik işlemleri yapılır.Bu beyaz ve pembe estetiğin optimum seviyede birbirlerini karşılamasını ve sonucunda da mükemmel estetiği oluşturur” diye konuştu.

Diş etlerine yapılan bu işlemlerde esas olarak bir kaç yolun izlenebildiğini kaydeden Doç.Dr. Çakmakçıoğlu, “Rutin olarak uygulanan yöntemde diş etleri biraz sıyrılır altındaki kemik düzensizlikleri ortadan kaldırılır ve diş etleri uygun yeni pozisyonlarına dikilir. Genel olarak işlem ağrısız ve bakımı kolaydır. İyileşme kısa sürede gerçekleşir. Bu işlemlerde iyileşmenin sağlıklı ve hızlı olmasını sağlamak amacıyla genellikle dental lazer uygulanılması ise rutin bir işlem olarak hayatımıza girmiş durumdadır” açıklamalarında bulundu.