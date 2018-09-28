Gulfstream G500 iş jeti İstanbul'da tanıtıldı

Amerikalı iş jeti üreticisi Gulfstream'in merakla beklenen yeni modeli G500, Türkiye'de ilk defa İstanbul Airshow'da görücüye çıktı. Yeni nesil özel jetleri, fuarda ulusal ve uluslararası havacılık profesyonelleri ile iş adamlarına tanıtıldı.

İstanbul'un uluslararası bir havacılık merkezi olarak ev sahipliği yaptığı Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları fuarı İstanbul Airshow 2018, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda kapılarını açtı. Kaan Air'ın Türkiye Ticari Satışlar Temsilciliğini üstlendiği Amerikalı iş jeti üreticisi Gulfstream, fuarda yeni nesil özel jetleri olan G500, G650ER ve G280 modelini sergiledi.

Yapılan bilgilendirmede; Temmuz ayında aldığı Federal Havacılık Kurulu (FAA) onayı ile testlerini tamamlayan ve teslimleri 2018 yılı sonunda başlayacak olan G500, fuarda en çok dikkat çeken modellerden biri oldu. 56,2 milyon dolarlık (337 milyon 281 bin 209 TL) liste fiyatına sahip jet, 9 bin 260 kilometre menziliyle 15 bin 545 metre (51 bin feet) irtifadan uçabiliyor.

"İş dünyası tarafından çok büyük ilgi görüyor"

Jet hakkında açıklamalarda bulunan Kaan Air Satış ve Pazarlama Müdürü Tuba Oğuz, yeni modelin havacılık dünyasında en prestijli ve en büyük konforu sağlayan iş jetlerinden birisi olduğunu belirterek, "Özellikle İstanbul Airshow'da çok yeni bir modelimiz olan G500, Türkiye'ye ilk defa geldi. Dolayısıyla iş dünyası tarafından çok büyük ilgi görüyor" dedi.

"İçerisinde çok yeni, çok iddialı bir teknolojisi var"

G500 modelinin Türkiye'de merakla beklendiğinin altını çizen Oğuz, "Çok yeni donanıma sahip bir uçak. İçerisinde çok yeni, çok iddialı bir teknolojisi var. Sertifikasyonu yeni tamamladı ve dünyayla birlikte Türkiye'de yeni sergileniyor olması bizler içinde ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

Fuarın ilk günü olmasına rağmen oldukça kalabalık olduğunu vurgulayan Oğuz sözlerini şöyle tamamladı: "Çünkü iki yılda bir yapılan bir fuar, ancak bütün hava araçları kullanıcılar tarafından ya da meraklıları tarafından aynı anda görebilme imkanına sahip oluyor. Dolayısıyla hem karşılaştırma, hem konforu bir arada yaşamak güzel bir fırsat tabiki".

Saatte 982 km hıza ulaşarak ‘Dünyanın en hızlı iş jeti' unvanını aldığı belirtilen Gulfstream G650ER modeli iş jetide İstanbul Airshow'da havacılık tutkunlarının dikkatle incelediği bir diğer model oldu. Dünyanın en hızlı ve uzun menzilli iş jeti olan Gulfstream G650ER, ek yakıt tankları ile 13 bin 890 kilometrelik mesafeyi yakıt ikmali gerekmeden uçabiliyor.