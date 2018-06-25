Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Başkan Adayı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri sonrasında açıklamada bulundu.

Gülle, “Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim sınavından yüzünün akıyla çıkmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, yeni meclisimize çalışmalarında başarılar dilerim. Seçimlerin tamamlanması ile birlikte belirsizliklerin ortadan kalkacak olması, ekonomimiz için de pozitif katkı sağlayacaktır. Türkiye bundan sonra daha hızlı, daha yaratıcı daha verimli ve daha üretken olacaktır. Hedeflerimize ulaşmada ve başarılı olmada hiçbir mazeretimiz olmadan daha fazla çalışmalıyız ve yeni Türkiye’nin hedeflerini tutturmak için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ihracatının artık en önemli hedefidir. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok satmalıyız” ifadelerini kullandı.