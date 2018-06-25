Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 12:53

Gülle: “Belirsizliklerin ortadan kalkması ekonomimize pozitif katkı sağlayacaktır”

TİM Başkan Adayı İsmail Gülle, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada “Belirsizliklerin ortadan kalkması ekonomimiz için pozitif katkı sağlayacaktır” dedi.

Gülle: “Belirsizliklerin ortadan kalkması ekonomimize pozitif katkı sağlayacaktır”

25 Haziran 2018 12:53



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Başkan Adayı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri sonrasında açıklamada bulundu.



Gülle, “Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim sınavından yüzünün akıyla çıkmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, yeni meclisimize çalışmalarında başarılar dilerim. Seçimlerin tamamlanması ile birlikte belirsizliklerin ortadan kalkacak olması, ekonomimiz için de pozitif katkı sağlayacaktır. Türkiye bundan sonra daha hızlı, daha yaratıcı daha verimli ve daha üretken olacaktır. Hedeflerimize ulaşmada ve başarılı olmada hiçbir mazeretimiz olmadan daha fazla çalışmalıyız ve yeni Türkiye’nin hedeflerini tutturmak için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ihracatının artık en önemli hedefidir. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok satmalıyız” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç