Gülüş tasarımında Kıbrıs’ta bir ilk

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’ne, gülme sırasında diş etinin çok fazla görünmesi şikâyeti (Diş Eti Gülüşü-Gummy Smile) ile başvuran bayan hasta, Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Güney Yılmaz tarafından, dünyada ve Türkiye’de çok az sayıda klinikte, Kıbrıs’ta ise ilk kez gerçekleştirilen dudak pozisyonlandırma işlemi ile tedavi edildi.

Tedavisi Kıbrıs’ta ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği’nde gerçekleştirildi. Gülme sırasında çok fazla dişeti görünmesi olarak tanımlanan diş eti gülüşü hakkında YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Güney Yılmaz, diş eti gülüşüne (gummy smile) sahip hastalarda diş etinin görünme miktarının, olması gerekenden çok daha fazla olduğu ifade etti.



Diş Eti Gülüş Estetiği: Gülerken Diş Eti Fazla Görünen Hastalarda Estetik Düzeltme

Hastalar açısından estetik sorunlar yaratan diş eti gülüşünün birçok farklı sebebinin ve buna bağlı olarak da çok farklı tedavi yöntemlerinin mevcut olduğuna dikkat çeken Güney Yılmaz, özellikle üst dudağın gülme sırasında çok hareketli olmasına bağlı olarak gerçekleşen diş eti gülüşlerinin, kalıcı ve etkili tedavisinin diğer vakalara göre çok daha zor olduğunu ifade etti. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti; “Üst dudağın fazla hareketine bağlı diş eti gülüşü için şu an dünyada 2 tedavi seçeneği söz konusudur. Birinci seçenek botoks uygulaması ile dudak hareketlerinin geçici olarak sınırlandırılmasıdır. Botoksun etkinliğini 6 ay gibi bir sürede yitirmesi nedeniyle, her 6 ayda bir botoks tedavisinin tekrarlanması gerekmektedir. İkinci tedavi seçeneği ise dünyada ve Türkiye’de sınırlı sayıda klinikte uygulanan dudak pozisyonlandırma (lip repositioning) adı verilen operasyondur. Bu operasyonda dudak lokal olarak uyuşturulup, klasik cerrahi ya da lazer destekli cerrahi ile yapılan yaklaşık 1 saatlik bir operasyon ile dudak pozisyonu yeniden belirlenmektedir.”



"Üst dudakta oluşan kalınlaşma ve dolgunluk tedavide ek avantaj”

Dudak pozisyonlandırma operasyonunun, botoksa göre kalıcı olması yönünden büyük avantaj taşıdığını ifade eden Doç. Dr. H. Güney Yılmaz, bu operasyon sonrasında üst dudakta oluşan daimi kalınlaşma ve dolgunluğun birçok bayan hasta için ek bir avantaj olarak görüldüğünü de vurguladı. Lazerle diş eti gülüşü tedavisi, hızlı iyileşme süreci, kalıcılığı ve hasta konforu açısından tercih nedeni.

(YDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’ne diş eti gülüşü şikayeti ile gelen hastanın, botoks tedavisi yerine, kalıcı olması bakımından lazer ile yapılan dudak pozisyonlandırma tedavisini tercih ettiğini belirten Doç. Dr. H. Güney Yılmaz, Kıbrıs’ta sadece YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nde uygulanan dudak pozisyonlandırma işleminin, alanında en gelişmiş lazerlerden biri olan Biolase Epic Diode ve Biolase Waterlase Er,Cr:YSGG lazerleri kullanılarak, 1 saat gibi kısa bir sürede başarı ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Doç. Dr. H. Güney Yılmaz lazer tedavi uygulamasının, klasik cerrahi yöntemlere göre iyileşme sürecinin çok daha hızlı olması ve hastaya sağladığı tedavi konforu açısından da özellikle tercih edildiğini belirtti.