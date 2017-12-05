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05 Aralık 2017 11:03

Gümrük muhafaza ekipleri 4 konteyner içinde kaçak oyuncak ele geçirdi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı Limanında dört konteyner dolusu piyasa değeri 765 bin 109 TL olan 1011 kutu dolusu muhtelif oyuncak ile 453 kutu dolusu plastik çerçeve ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri 4 konteyner içinde kaçak oyuncak ele geçirdi

05 Aralık 2017 11:03


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çocuklarımızı kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan sağlıksız, denetimsiz oyuncaktan korumak için mücadelede hız kesmiyor. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından daha önce kaçakçılık olayına karıştığı belirlenen bir firmayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve metal çerçeve getireceğini beyan eden firmanın bütün gümrük işlemlerini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda,Firmanın, Çin’den gelen üç farklı gemide dört adet konteyneri ülkeye geliş aşamasında başka firmalardan devraldığının öğrendi. Bunun üzerine Ambarlı Limanında gemilerden indirilen konteynerler görevli gümrük muhafaza memurları tarafından X-Ray taramasına sevk edildi.


Konteynerlar X-Ray cihazından geçirildi


Yapılan taramada yoğunluk farkı tespit edilmesi üzerine gümrük muhafaza memurlarınca konteynerler açılarak arama yapıldığında, içlerinde metal çerçeve olduğu belirtilen konteynerlerin ilk iki sırasında plastik çerçeve kalanında ise muhtelif oyuncak olduğu görüldü. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat üzerine konteynerlar da sayım yapıldı.


Yapılan sayımda dört konteynerde beyan harici olarak gümrüklenmiş değeri 765 bin 109 TL olan toplamda 453 kutuda plastik çerçeve ile 1011 kutuda muhtelif oyuncağa yasa dışı olarak piyasada satışa sunulmadan el konuldu.Öte yandan oyuncakların kanserojen madde içerip içermediği ise oyuncak numunelerde yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.


Operasyon anı kamerada


Öte yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı nezdinde başlatılan soruşturması devam ederken, yapılan operasyon anıda kameraya yansıdı. Görüntülerde, Gümrük Muhafaza memurları Kontnerların içinde bulunan kutuları açtığı ve içerinden çerçeve ve çeşitli oyuncaklar bulduğu görülüyor.




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