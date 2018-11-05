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Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul’da yapılan bir operasyonda insan sağlığına zararlı maddeler içeren 15 bin adet sahte parfüm ile 4 bin 250 adet kol saati ve kutusu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da yapılan bir operasyonda insan sağlığına zararlı maddeler içeren 15 bin adet sahte parfüm ile 4 bin 250 adet kol saati ve kutusu ele geçirildi.


Ticaret Bakanlığı ALO 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattına gelen bir ihbar ile İstanbul'da depo olarak kullanılan bir binada çok sayıda kaçak parfüm olduğu bilgisine ulaşıldı. Gümrük muhafaza ekiplerinin ihbara ilişkin inceleme ve araştırmalarını tamamlamalarının ardından operasyon başlatıldı.


İncelemeler sonucu tespit edilen adreste bulunan ve dikkat çekmemek için tabela, afiş ya da herhangi bir ticari ibare bulundurmayan depo gözetim altında tutuldu. Ekipler tarafından depoyu kiralayan ve kullanan şahıslar tespit edildi.


Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince depoda yapılan aramalar sonucu gümrüklenmiş değeri 4 milyon 605 bin lira olan muhtelif markalarda 15 bin adet parfüm ile 4 bin 250 adet kol saati ve saat kutusu ele geçirildi.


Dermatolog ve uzmanlarca yapılan incelemeler sonucu ele geçirilen parfümlerin sahte olduğu belirlenirken, içeriklerinde parfüm üretiminde kullanılmaması gereken kimyasal maddelerin bulunduğu ve bu maddelerin cilt sağlığı ile solunum sistemine zarar verebileceği tespit edildi.


Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alınarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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