Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rekabet Kurumu Fındık Sektör Araştırması Raporu Takdim ve Değerlendirme Paneli’ne katıldı. Yenibosna’da bir otelde gerçekleştirilen panele Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi ve çalışanı katıldı. Programda bir konuşma yapan Tüfenkci, Fındık sektöründeki konulara ait iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Türkiye’deki lisanslı depoların ihtiyaç dahilinde il il izin verilerek açılacağını ifade eden Tüfenkci, “Bugüne kadar toplam 113 adet şirkete bakanlık olarak kuruluş izni verdik. Bunların 39 tanesi de lisanlı depo olarak faaliyete geçmesini sağladık. 2011 yılında 20 bin ton ile başladığımız lisanslı depoculuk sistemi bugün toplamda 1 milyon 785 bin 700 tonluk kapasiteye ulaştı. Kuruluş iznini almış 113 şirket faaliyete geçtiğinde Türkiye’de 10 milyon tonluk bir lisanslı depo kapasitesine ulaşacağız. Bundan sonra da artık lisanslı depo lisansını her önüne gelen şirkete vermeyip il il analiz yaparak gerçekten ihtiyacı var mı yok mu diye bakacağız. Biz ülkemizin bir lisanslı depo çöplüğüne dönmesini de istemiyoruz” dedi.

“Fındığın dünyada pazarlama sorunu olmadığını düşünüyorum”

Hükumet olarak fındık alanına bir çok desteğin verildiğini kaydeden Tüfenkci, “Fındıkla ilgili desteklerimiz sürmeye devam edeceğiz. Önemli olan fındığın üretim kalitesini artırmak, üretim verimliliğini artırmak. Dekar başına aldığımız verimliliği artırdığımızda aldığımız verimi artırdığımızda gelirimizin artacağını bilmemiz gerekiyor. Esasında yine baktığımızda fındığın dünyada pazarlama sorunu olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan doğru kanallar ile doğru noktalarda doğru şekilde biz bu pazarlamaları yapalım. Rekabet kurumumuz tekelleşme olup olmaması noktasında incelemelerini yaptı ve bu noktada görüşlerini de ifade etti. Fındığın geleceğini gerçekten iyi görüyorum. 24 Haziran’dan sonra Türkiye bir makas değiştiriyor. Yeni bir sisteme geçilecek Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemine. Bu sistemle daha hızlı kararlar alınabilen hükumet yapıları ile fındıktaki bir takım sıkıntıları da daha etkin ve hızlı çözümlerle fındık üreticisi ve ticaretini yapanların önündeki engelleri kaldırmış olacağız” diye konuştu.