Günde 2 saat 17 dakika televizyon karşısında geçiyor

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, AB vatandaşlarının günde ne kadar televizyon izlediği araştırmasını inceledi. Ajans Press’in Avrupa İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türklerin günün 2 saat 17 dakikasını ekran karşısında geçirdiği belirlendi. Araştırma 2008 ile 2015 yılları arasında 15 Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşları üzerinde yapılırken, Türklerin ekran başında olduğu sürenin, 2,5 ile 3 saat olarak saptanan AB ortalamasının altında olduğu görüldü.

Ekran başında en az İtalyanlar vakit geçiriyor

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, televizyon başlığı altında geçtiğimiz yıl 82 bin 122 haber çıkışı tespit edildi. Basında çıkan haberler incelendiğinde ise, magazin ve dizi haberlerinin önce çıktığı tespit edildi. Dizi ve magazin başlığı altında 21 bin 605 haber çıkışı saptandı. Rapor, 2008 ile 2015 yılları arasında 15 Avrupa Birliği ülkesindeki vatandaşların televizyon izlemek, oyun oynamak gibi faaliyetlerle ekran başında ne kadar vakit geçirdiğine ilişkin hazırlandı. Bununla birlikte incelenen kişilerin yaş aralığı 20 ila 74 olarak seçildi. Bu bilgiler doğrultusunda da listenin birinci sırasına yerleşen ülke günde 3 saatten fazla ekran başında kalan Yunanlılar oldu. Yunanlıları ise; Belçikalılar, Finler, İngilizler ve Macarlar takip etti. Buna karşın AB ülkeleri arasında ekran başında en az vakit geçiren milletin 1 saat 56 dakika ile İtalyanlar olduğu görüldü.