Günde 2 saat 48 dakikamız sosyal medyada geçiyor

Hangi ülkenin sosyal medyada ne kadar vakit harcadığına yönelik veriler açıklanırken, Türkiye 2018 yılında 2 saat 48 dakikalık süre ile Avrupa'nın birincisi olduğu görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerin sosyal medya kullanımı oranlarına bakan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in We Are Social verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye'nin 2 saat 48 dakika ile sosyal medya kullanımında Avrupa'nın birincisi olduğu görüldü. Dünya genelinde bakıldığında ise en çok sosyal medyada zaman geçiren ülke 3 saat 57 dakika ile Filipinler olarak kaydedildi. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer ülkeler ise 3 saat 39 dakika ile Brezilya, 3 saat 23 dakika ile de Endonezya oldu. Türkiye bu istatistiklerle Avrupa'da liderliği göğüslerken dünya genelinde sosyal medyada en fazla vakit geçiren 13. Ülke oldu. Raporda dünya üzerinde 40 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında ise günde sadece 48 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonlar'ın yer aldığı görüldü.

En çok Twitter konuşuldu

Ajans Press ve PRNet'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 başından beri gerçekleştirilen incelemede, sosyal medya ile ilgili 151 bin 968 haber çıkışı tespit edildi. Yazılı basına yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, sosyal medyanın haber almada iyi bir kaynak olarak kullanıldığı ve daha çok bağımlılık haberleriyle konuşulduğu görüldü. Sosyal medya içerisinde ise hakkında en çok haber yapılan mecranın ise 31 bin 23 haberle Twitter olduğu belirlendi.