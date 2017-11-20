Güneşi gören idareciler

Son dönemde popülerliği artan bu sistemle şirketler artan enerjiyi satarak ülke ve şirket ekonomisine de katkı sağlıyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacını karşılayan su pompalarının enerjisini kurduğu 721 TL’lik güneş enerji santrali ile çıkarıyor.

TESKİ Tekirdağ’ın merkez ilçesi olan Süleymanpaşa Belediyesinin su ihtiyacını karşılayan pompalarının enerjisini kurulan güneş enerji santrali karşılıyor. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesinde kurulan güneş enerji santrali sayesinde su pompaları için gerekli olan enerjiyi hiçbir maliyeti olmadan elde ediyor.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa kurulan santral hakkında, “Proje kapsamında 600 adet 256 Watt gücünde polikristal güneş paneli ve 5 adet evirici ünite kullanılmıştır. Santralmiz 150 Kwattlık kurulu güce sahip olup, bundan elde edilecek enerji, Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacını karşılayan işte her patladığında sorun olan Aşağısevdikli Terfi merkezindeki pompalarında kullanılacaktır. Trakya Kalkınma ajansının kısmi ekonomik desteği ile desteğiyle KDV hariç 721 bin TL’ye mal olan tesiste yıllık olarak 315 Megawatt elektrik üretimi planlanmakta olup, bu vesileyle hem TESKİ’nin elektrik maliyetleri, tüketim maliyetlerinin bir kısmı karşılanacak hem de en önemlisi bu maddi gelirden çok yılda 54,5 ton karbondioksit salınımına engel olunacak ve yine arkadaşların yaptığı bir hesapla yılda 4 bin 700 ağaç kurtarılmış olacaktır” dedi.

Antalya’da güneş tarlası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Menderes Türel, ‘Döşemealtı Dağbeli Mellidağ Güneş Enerjj Santrali’ni incelemesi sırasında projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 33 bin metrekarelik alanda 8 milyon 500 bin TL harcama yaparak kurduğumuz toplam 2 milyon 700 bin KW saat elektrik kapasiteli güneş enerji santralimiz uzun bir zamandır enerji üretiyor. Buradan üretilen enerji ile çiftçilerimizin sulamada kullandığı elektrik için 39 sulama kooperatifinin toplam 125 abonesine 753 bin 210 TL bir destek sağlanacak. Bugüne kadar da bu desteğin 431 bin 123 TL bizzat ödeme yapılmak sureti ile karşılanmıştır. Sene sonuna kadar bu desteğimiz 753 bin TL’ye kadar ulaşacak.”

Antalya’daki 39 sulama kooperatifinin sulama suyuyla ilgili yıllık elektrik ihtiyacının 8.5 milyon kilovatsaat olduğunu bildiren Başkan Türel, “Bunun için toplam 5 -6 megavatlık bir kurulu güce ihtiyaç vardır. Bunun iki tanesini faaliyete geçirdik, 3 megavatlık daha yeni bir enerji santrali kurulumu çalışmalarımız BAKA ile birlikte gerçekleşecek. Bunu da 2018 yılına kadar hizmete sunmuş olacağız” dedi.

Başkan Türel şöyle devam etti: “2018 yılında 3 megavatlık yeni santrali de tamamladığımızda sulama kooperatiflerimizin elektriğini yüzde 85 bu santrallerden karşılayabilir hale geleceğiz. Böylelikle artık güneş enerjisi ile sağladığımız elektriği sulama suyunu kullanan çiftçilerimize bedava vermiş olacağız. Onların elektrik maliyetleri sulama suyu maliyetlerinden düşülerek tarafımızca karşılanacak ve sulama maliyeti enerji hariç bir şekilde çiftçiye ulaştırılacak. Bu da tabi ki gerçekten çiftçimiz için önemli bir destek olacak. Bu sene 750 bin lira civarı olan desteğimiz 2018 yılından itibaren 4 milyon 250 bin Türk lirasına çıkacak. Bu da çiftçimizin üretici olarak aldığı belki en önemli desteklerden birisi olacak. 39 sulama kooperatifimiz, 7 bin 439 çiftçi ailesi bu destekten istifade etmiş olacak. Bu yıl yüzde 20 ile başladık, seneye yüzde 100 enerji desteği vereceğiz. Böylelikle seçimlerden önce elektrik bedava deyip sözünü unutan siyasetçilerden olmaktansa biz çiftçilerimize elektrik bedava diyerek sözünü yerine getiren bir Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın onurunu yaşamış olacağız.”

Alanya Belediyesi, elektriğini güneşten üreterek kar elde ediyor

Alanya Belediyesi, Toslak Mahallesi’nde 94 dönümlük alanda hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi’nde kendi elektriğini kendi üretmesinin yansıra kar elde ediyor.

Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük Güneş Enerji Santrali niteliğinde olan geçtiğimiz temmuz ayından beri üretime başlayan Alanya Belediyesi, kendi elektriğini karşılamasının yanısıra fazla üretimi CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye satarak kar elde ediyor.

Alanya Belediyesi, 51 günde üretilen 768.072 KWH’lık elektrik enerjisi karşılığında CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye 356.086,00 TL’lik ilk gider faturasını kesti. Üretime devam edilen tesiste ikinci fatura 1 Ekim’de kesildi. İkinci faturadan ise 427.389 KWH elektrik karşılığında 196. 559,99 TL gelir elde edildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sadece aslı görevler değil sosyal projelerle de bir çok yatırımları bölgeye kazandırdıklarını söyledi. Yenilebilir enerjide de öncülük yaptıklarını söyleyen Başkan Yücel,” Yaptığımız güneş enerjisi tesisi örnek ve parmakla gösterilebilen bir tesis. Ülkemizde kamu kuruluşları içerisinde en büyük GES elektrik santralı diyebiliriz” dedi.

Projenin 2015 yılının başlarında başlandığını aktaran Yücel, gerekli izinlerden sonra 2016 yılında tamamladığını belirti. Yücel, ”Yaklaşık 96 dönüm üzerindeki araziye kurulu 3 bin KWH’lik bir projeyi kullanıma sunduk ve 11 Temmuz’dan bu güne elektrik üretiyoruz. Belediyenin şuanda tüketmiş olduğu elektriğin hemen hemen tamamını karşılıyor. Kış aylarında ise tüketimimiz daha az olduğu için daha fazlasını da karşılıyor. Fazla üretim elektriği işe CLK anlaşarak nakitte dönüştürüyoruz. Günlük 7-8 bin TL arasında değişen üretim bedeli var. Projeyi GES 1, GES 2, GES 3 olarak yaptık. GES 4, GES 5 olarak ta projelerimiz devam edecek. Hem ülke ekonomizme katkıda hem de belediyemizin üretken belediyecilik yönünde gittikçe güçlenen güçlendikçe büyüyen halkın refah seviyesini daha iyi standartlara yükseltmek için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz “ dedi.

Melikgazi Belediyesi hem hizmet hem de elektrik üretiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Belediye Hizmet Binası çatısında güneş enerjisinden elektrik üretimine başlanıldığını dolayısı ile artık sadece hizmet değil aynı zamanda elektrik üreten bir belediye olduklarını söyledi.

Çatı üstü güneş santralinin toplam 441 panelden oluştuğunu genel enerji hattına bağlantının sağlandığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, güneş santralinden elde edilen enerjinin Belediye Hizmet Binası elektrik ihtiyacında kullanılarak enerjisini artık güneşten alan bir kurum olduklarını kaydetti.

Güneş enerji santralinin 3 yılda kendini amorti edeceğini yani inşaat maliyetini karşılayacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak hizmetlerimizin tamamı bilgisayar ve elektrikli aletler ile yapılmaktadır. Bunun içinde enerji gerekmektedir. Kesintisiz hizmet için kesintisiz ama daha ucuz enerji ile bundan böyle hizmete ve yatırımlara devam edeceğiz. Enerji tüketimi karşılamak için Türkiye’nin resmi kurum tarafından yapılan en büyük çatı üstü güneş panelinin Melikgazi Belediyesince gerçekleştirdik. Şimdi de belediyemiz hizmet binasının çatısına 441 panelden oluşan ve GES 120 KWP hibdit sistem üzerine kurulan güneş enerjisinden elektrik üretiyoruz. Melikgazi Belediyesi artık sadece hizmet değil aynı zamanda elektrik de üretiyor” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet binasında elektrik üreten sistemin devreye girmesi ile binanın aydınlatma, ısınma ve makinelerin enerjinin artık güneşten alınmış olacağını sözlerine ekledi.

Yıldırım Beyazıt, Keykubat ve Gökkent Pazar yerinde güneş panelleri ile elektrik üreteceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallesi’nde bulunan Kapalı Semt Pazar Yerinin çatı katında güneş enerjisi santralinin kurulduğunu söyledi.

Çatı üstü güneş santralinin toplam 1097 panelden oluştuğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu güneş santralinden elde edilen enerjinin direk olarak Kayseri Elektrik Şirketi’ne satıldığı bunun ile ilgili protokolün imzalandığını kaydetti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Çevreci bir belediye anlayışıyla yenilenebilir enerji konusunda hem destek vermek hem de örnek teşkil etmek için önemli bir yatırım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyemize hayırlı olsun. Yerli yatırımları önemsiyor, destekliyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır’da kayyum ile belediye kendi enerjisini üretecek

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine atanan Cumali Atilla’nın talimatları ile belediye kendi enerjisini üretmek için Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın talimatı ile başlatılan çalışma kapsamında hem cari açığın kapatılması hem de birkaç yılda kendini amorti edecek tesislere yatırım yapıp sürekli gelir kapısını aralamanın hedeflendiği belirtildi. Çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri’nin (DİŞTİ) açık otoparkında inşa ettiği ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi tamamlandı. Otogarın enerji ihtiyacı GES’ten karşılanacak, fazladan üretilen enerji ise DEDAŞ’a satılacak. Böylelikle hem otogarın elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak hem de fazladan kalanın satılması ile belediye bütçesine katkı sağlanmış olacak.

Eskişehir’de enerji ihtiyacının yüzde 24’ü güneşten

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi iki farklı bina üzerine kurduğu güneş enerjisi panelleri ile yüzde 24’lük enerji tasarrufu sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji için güneş enerjisine önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Güneş enerjisinden yararlanacağı alanları arttırmayı hedefleyen belediye, Tepebaşı Hizmet Binası ve yeşil bina özelliği bulunan Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi’ni yıllar önce güneş panelleri ile donattı. Tepebaşı Hizmet Binası’ndaki paneller 2013’de kurulurken, sistem 95 kilowatt gücünde üretim sağlıyor. Çift yönlü sayaç takılan sistemde belediye aynı zamanda enerji de satabiliyor. 2014 yılı içerisinde 780 bin 990 kilowatt tüketim yapılırken 112 bin 540 kilowatt elektrik üretilip şebekeye verildi. Sonuç olarak 2014 yılı içeresinde belediye binasının elektrik ihtiyacının yüzde 14,4’ü güneş sisteminden karşılandı. 2015 yılı içerisinde 1 milyon 54 bin 345 kilowatt tüketim yapılırken 122 bin 370 kilowatt elektrik üretilip, şebekeye verildi. Sonuç olarak 2015 yılı içeresinde belediye binasının elektrik ihtiyacının yüzde 12’si güneş sisteminden karşılandı. Belediyenin yıllık tüketime bağlı olarak ihtiyacın ortalama yüzde 14’ünü güneş karşılıyor. Sistemin kurulumundan bu güne kadar 326 ton karbon emisyonu üretime bağlı olarak engellendi. Normal şartlarda bugüne kadar üretilen enerji elektrik kömür ya da doğalgaz ile üretilseydi, 326 ton karbon doğaya salınacaktı. Binaların dışında güneş enerjisinin farklı alanlarda kullanmayı da başaran belediye, yeni projeler için de gün sayıyor.

"İşe 500 bin lira ile başladık"

2015 yılında belediye imkanlarıyla kurulan, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi 2016 yılı Nisan ayında üretime başladı. Sistem 20 kilowatt gücünde olurken, sayaç yine çift yönlü çalışıyor. Su Sporları Merkezi’nde bulunan güneş enerjisi, yıllık tüketime bağlı olarak ihtiyacın ortalama yüzde 10’unu karşılıyor. Güneş enerjisi sistemleri ile ilgili bilgiler veren Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç, artık belediye olarak yüzlerini güneşe döndüklerini anlattı. Son zamanlarda yine güneş enerjisini farklı alanlarda kullanan belediyenin adından sıkça söz ettirdiğini hatırlatan Başkan Ataç, "Benim 2. kez seçildiğimde yıl 2009’du. 2008’de biten hizmet binamızı bir yönde teslim almış olduk. Binanın hem yalıtımlarının hem de bir çok cephesinin cam olması sebebiyle ciddi enerji kayıpları vardı. Örneğin kışın ısıtamıyorduk, yazın soğutamıyorduk. Bu işin ancak yenilenebilir enerji ile çözülebileceğine inandık. Bunun üzerine hareket etmeye başladık. Projelendirmeleri sonucu BEBKA’nın açmış olduğu bir yarışmada, bina ile ilgili bir proje takdim edildi. O proje kapsamında 400 bin liralık hibe kazandık. Bu paraya belediyemiz 100 bin liralık eş finansman katacaktı. İşe 500 bin lira ile başladık, hizmet binamızın çatısına 400 civarında panel yerleştirdik" dedi.

"Bütçeyi geri alabiliyorsanız kıymetlidir"

Çift yönlü sayaç sayesinde artık enerji satan bir belediye olduklarını aktaran Başkan Ataç, "İşlem bittikten sonra TEDAŞ bundan haberdar olmuş. Bize çift yönlü sayaç bağlamayı teklif ettiler. Biz tabii kabul ettik. Bu şekilde haftaiçi enerji alıyorduk, haftasonu enerji satıyorduk. Bundan dolayı yüzde 20’lik enerjiden tasarrufumuz olmaya başladı. Ama yağmur suları açısından baktığımızda da yüzde 80’lik bir tasarruf var. Araç yıkama ve yeşil alan sulama gibi daha fazla alanda değerlendirilebiliyor. Tepebaşı Belediyesi olarak artık yüzümüzü güneşe döndük. Bu yenilenebilir enerjinin çok önemli olduğunu anladık. Hatta bu geçen 3 yıl içerisinde bizim 100 bin liralık eş finansmanımız amorti edildi yani para geriye döndü. Böyle bir de geri dönüşü var zaten en büyük çevre projelerinin amacı, eğer kullandığınız bütçeyi geri alabiliyorsanız kıymetlidir" diye konuştu.

"Bunun bir devlet politikası olması gerekir"

İlçe sınırları içerisinde kurulan paneller aracılığıyla 250 kilowattlık bir enerjinin üretildiğini belirten Başkan Ataç, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Su Sporları Merkezi yapma fikrimiz vardı. Onu amaçlarken binanın yeşil bina olmasını düşündük. Eskişehir halkının ve çocuklarının talepleri çok önemli. Bu binadaki 2,5 aylık eğitim programlarına yaklaşık 2 bin çocuk müracaat ediyor. Tahmin ediyorum bu sırada 20 bine yakın çocuğumuz buradan hizmet aldı. Bunların tabii hepsi gere dönüşü olan şeyler. Bizim yaklaşık 250 kilowattlık enerji kazancımız var. Belediye üstünden, Su Sporları Merkezi’nden, Alzheimer Merkezi’nden ve Yaşam Köyü üzerindekiler ile birlikte hepsinin toplamı 250 kilowattlık bir enerji kaynağı. Bu çok önemlidir. Bir belediyenin bütçesi ile bu kadar önemli şeyler yapılabiliyorsa, daha büyük bütçesi olan resmi kurumların bu konuda ciddi çalışmalar yapması lazım. Ama her şeyden önce bunun bir devlet politikası olması gerekir."

Muğla’da Büyükşehir enerji ihtiyacını güneşten sağlıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla’nın Türkiye ortalaması üzerinde bir güneşlenmeye sahip olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Muğla güneş enerjisi açısından çok müsait bir il. Türkiye ortalamasının üstünde bir güneşlenme saati var. Türkiye ortalaması 7 saat. Ama Muğla’da sekiz buçuk saat. 2013 yılında mezbahamızın arkasına kurduğumuz ilk güneş enerjisi tarlası ve Türkiye’de ilk lisanssız elektrik üretim lisansını biz aldık. Şu anda mezbahamızın yüzde 40 elektrik giderini temin ediyor. Ayrıca yeni yapmakta olduğumuz Muğla garajının çatısı tümüyle elektrik enerjisi elde etmek üzere paneller ile donatılıyor ve yaptığımız hesaplara göre de garajın elektrik tüketiminin yüzde 80’ini karşılıyor. Biz Muğla’da bundan sonra yapacağımız diğer ilçelerde, Bodrum’da, Marmaris’te, Milas’ta, Ortaca’da, Fethiye’de yapacağımız bütün garajlarda çatıları aynı sistemle elektrik üretecek şekilde yapıyoruz ve güneş enerjisinden azami olarak faydalanmamız gerekiyor. Yeni yönetmelik çerçevesinde bütün çatıların elektrik üretimine müsait hale ve mevcut yapıların üzerinde de küçük bir müdahale ile yapılabileceği, yeni yapılan binalarda da tüm çatıların güneş enerjisinden elektrik elde etme ile ilgili panellerle donatılması lazım. Türkiye’nin en büyük giderlerinden birisi enerji gideri. Ama güneş bize fevkalade cömert davranıyor. Bununla ilgili de Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda Türkiye’nin ve özellikle de Muğla’nın, Konya’nın güneş enerjisinden elektrik üretimine geçmesi ve bununla ilgili verilen avantajlardan ve teşviklerden faydalanması lazım” dedi.