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22 Kasım 2017 14:33

Güneş’in 3 silahşörleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 5 maçta 3 isimden vazgeçmedi.

Güneş’in 3 silahşörleri

22 Kasım 2017 14:33

Babel, Pepe ve kaleci Fabri, 5 maçta da 90 dakika oynadı.


Şampiyonlar Ligi G Grubu’nu lider bitirmeyi garantileyerek bu unvana sahip ilk Türk takımı olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş 3 futbolcuyu 5 maçta 90 dakika sahada tuttu. Güneş’in her maçta ilk 11’de sahaya sürdüğü kaleci Fabri, Portekizli savunmacı Pepe ve Hollandalı yıldız Babel, bütün maçlarda rakiplere karşı 90 dakika sahada kaldı. Bu isimleri 443 dakikayla Atiba Hutchinson takip etti. Kanadalı futbolcu, 5 maçta da ilk 11’de sahaya çıkarken, yalnızca iç sahada oynanan Monaco karşılaşmasının 83. dakikasında oyundan çıktı ve yerini Talisca’ya bıraktı. Siyah-beyazlıların en golcü ismi olan Cenk Tosun 5 maçta 439 dakika sahada kalırken, bu futbolcuyu 433 dakikayla Ricardo Quaresma, 384 dakikayla ise Dusko Tosic takip etti.




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