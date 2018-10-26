Güneş'in Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha yenilgisi

Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından çıktığı Avrupa Ligi maçlarında ilk kez iç sahada mağlup oldu. Kartal bugüne kadar iç sahada oynadığı 10 Avrupa Ligi maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. mücadelesinde sahasında Genk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha yenilgisini aldı. Tecrübeli çalıştırıcının göreve geldiği 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova ile berabere kalırken, Skenderbeu'yu ise yenmeyi başarmıştı. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grup maçlarının ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlılar, iç saha maçlarında Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon'u mağlup etmişti.

İlk mağlubiyet ve ilk kez yenilen 4 gol

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider bitiren ve bir sonraki turda Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş, bu turda Alman ekibine elenerek Avrupa defterini kapatmıştı. Ligi 4. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan Şenol Güneş'in öğrencileri, bu sezon sahasındaki karşılaşmalarda B36 Torshavn'ı 6-0, LASK Linz'i 1-0, Partizan'ı 3-0 ve Sarspborg'u 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Genk karşısında kalesinde 4 gol gören Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından bu yana ilk kez bir iç saha karşılaşmasında 4 gol yedi.