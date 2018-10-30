Güneş'in yüzü gülüyor

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından moral arayan ve Rizespor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerine geldi. Rizespor maçında en önemli şeyin 3 puan almak olduğunu vurgulayan Güneş, Başakşehir maçında iyi futbol ortaya konması için kolları sıvadı.

Beşiktaş, kötü geçen ekim ayını Rizespor galibiyetiyle tamamlayarak lig yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Ligde alınan Konyaspor beraberliği ve Göztepe mağlubiyetinin yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Malmö ve Genk yenilgileriyle formsuz bir dönemden geçen siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Rizespor'u 4-1'lik skorla geçerek Başakşehir karşılaşması öncesinde moral kazandı. Lider Başakşehir'in 3 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta rakibini mağlup ettiği takdirde zirve yarışında oldukça önemli bir engeli aşacak. Rizespor karşısında alınan 4-1'lik galibiyete rağmen oynanan futbol birçok kişiyi tatmin etmedi. Karşılaşmanın ardından önemli olanan 3 puan olduğunu söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş, "Bugün daha iyi oynayabilirdik ancak şu anda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle en önemli konu 3 puan almaktı" ifadelerini kullanmıştı. Güneş, Başakşehir karşılaşmasında ise takımın futbol anlamında da toparlanıp, eski günlerine dönmesini istiyor.

Sakatların yetişmesi için seferberlik

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde Quaresma'nın cezalı duruma düşmesiyle birlikte, Teknik Direktör Şenol Güneş, sağlık ekibiyle bir görüşme yaptı. Babel, Pepe ve Ljajic'in durumunu soran tecrübeli çalıştırıcı, bu 3 futbolcunun bir an önce sahalara dönmesini istiyoruz. Sarı kart cezası nedeniyle Rizespor'a karşı forma giyemeyen Jeremain Lens de Başakşehir maçında takımdaki yerini alabilecek.

Golcüler yüzleri güldürdü

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldüren nokta ise Vagner Love ve Mustafa Pektemek'in performansı oldu. Love'ın son 5 maçta 5 gol atması ve istekli görüntüsü, Güneş'i memnun ederken, Beşiktaş'ın başına geldiğinden bu yana ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Mustafa Pektemek'in de 2 gol birden atması, hem Güneş'in hem de oyuncusunun moralini yükseltti.