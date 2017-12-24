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24 Aralık 2017 15:54

Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular sahil ve parklara akın etti

İstanbul’da soğuk ve yağışlı bir haftanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar sahil ve parklara akın etti.

Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular sahil ve parklara akın etti

24 Aralık 2017 15:54


Hafta boyunca etkisini sürdüren soğuk hava ve yağışların ardından vatandaşlar hafta sonunda güneşin tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte pazar tatillerini deniz kenarı ve parklarda geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, güneşli havada yürüyüş yaptı. Deniz kenarına yürüyüş yapmaya geldiğini söyleyen Sezer Bozyer, “İşten güçten bir türlü fırsat bulamadık. Bugün de pazar günü, hava güzel, biz de dışarıya çıkalım dedik. Yazdan kalma bir gün. Geçen hafta soğuk geçti” dedi.


Elif Gülten isimli vatandaş ise, “Bugün havanın güzel olması gayet iyi. Bu aylarda havanın bu kadar sıcak olması şaşırtıcı. Sıcak havayı seviyoruz. Geziyoruz sıcak havalarda. Geçen hafta bayağı soğuk ve yağmurlu geçti ama önümüzdeki hafta yağmurun pek fazla olmayacağı söyleniyor. Hava güzel, geziyoruz, dolaşıyoruz” diye konuştu.




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