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Güneş'ten rotasyon

Fenerbahçe derbisi öncesinde Norveç ekibi Sarpsborg’la karşılaşan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş rotasyona gitti.

Fenerbahçe derbisi öncesinde Norveç ekibi Sarpsborg'la karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş rotasyona gitti. Güneş, ilk 11'de Roco, Gökhan Töre ve Lens'e formayı verdi.


UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda, Sarpsborg mücadelesinde Quaresma, Babel, Vida ve Tolgay Arslan yedek kaldı. Şenol Güneş, Enzo Roco, Gökhan Töre ve Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü. Negredo'nun Al-Nasr'a transfer olmasıyla birlikte forvetteki tercihini Larin'den yana kullanan Güneş, Vagner Love'ı ise kulübede oturttu.

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