Güneş'ten rotasyon

Fenerbahçe derbisi öncesinde Norveç ekibi Sarpsborg'la karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş rotasyona gitti. Güneş, ilk 11'de Roco, Gökhan Töre ve Lens'e formayı verdi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda, Sarpsborg mücadelesinde Quaresma, Babel, Vida ve Tolgay Arslan yedek kaldı. Şenol Güneş, Enzo Roco, Gökhan Töre ve Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü. Negredo'nun Al-Nasr'a transfer olmasıyla birlikte forvetteki tercihini Larin'den yana kullanan Güneş, Vagner Love'ı ise kulübede oturttu.