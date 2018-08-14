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14 Ağustos 2018 10:48

Güney Koreli elektrik devinden Türkiye ekonomisine 1 milyar dolarlık güven yatırımı

Hyundai Electric, Türkiye’nin siyasal, ekonomik temellerinin sağlam olduğuna inandığını göstermek amacıyla termik röle, kontaktör, şalt malzemeleri ve otomatik sigorta alanındaki yüzlerce ürün çeşidini Türkiye’de üreterek buradan dış pazara sunacak.

Güney Koreli elektrik devinden Türkiye ekonomisine 1 milyar dolarlık güven yatırımı

14 Ağustos 2018 10:48



Türkiye’nin her türlü zorluğa karşı güçlenen ülke, güçlenen ekonomi düsturundaki başarısına kayıtsız kalmayan daha önceden Hyundai iş ortağı Ruha Elektrik ile Türkiye de 1 milyar dolarlık büyük bir yatırım hazırlığında olduğunu duyurmuştu. 15 yıllık birlikteliğin büyük bir yatırım ile güçlenmesi Türkiye ekonomisinin güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu.



Ülkeye yoğun bir döviz girişi sağlanacak, binlerce insan istihdam edilecek


Silivri’de 40 bin m2’lik bir tesisi satın alıp üretime hazır hale getiren Ruha Elektrik’in hedefi Hyundai ürünlerini Türkiye’de üretip, başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya satmak. Ruha Elektrik Türkiye Satış Koordinatörü Sinan Adıgüzel, küresel rekabetin çok hızlı geliştiği ve zor olduğu bir pazarda böyle bir yatırım yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti. Son zamanlarda Hyundai ile Ruha Elektrik arasında üretim anlaşması yaptıklarını yineleyen Adıgüzel, yerli üretime yakın zamanda başlayacaklarını açıkladı. Şirket, Silivri’deki tesislerde; başta kontaktör, kompak şalter ve sigorta gibi şalt ürünlerini üreterek birçok ülkeye ihracat yapacak ve sektördeki yerini sağlamlaştıracak. Bu yatırımla birlikte ülkeye yoğun bir döviz girişi sağlanırken binlerce insana da istihdam kapısı açılmış olacak.



Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı listede


Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerjinin çok önem kazanmasına değinen Adıgüzel, Hyundai’nin yeşil enerjide dünyanın en köklü marklarından biri olduğunu, güneş enerjisi, rüzgar türbini ve benzeri projelerde de kendileriyle ortak çalışmak istediğini söyledi. Ruha Elektrik aynı zamanda bir ekonomi dergisinin yayımladığı ve Türkiye’nin En Büyük 500 şirketinin belirlendiği listede bu yıl da yerini aldı. Elektrik sektörünün öncülerinden olan Ruha Elektrik A.Ş. son 3 yıldır devler ligindeki kararlı büyümesine de devam ediyor. İlk olarak 2015 yılında 396’ıncı sıradan listeye adını yazdıran elektrik devi 2016 yılında 320’inci sıraya yükseldi. Bu yıl da 317’inci sıraya yükselerek büyümenin emin adımlarla devam edeceğinin sinyallerini verdi.




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