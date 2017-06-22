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22 Haziran 2017 16:42

Güngören Belediyesi engellileri her akşam iftar sofrasında ağırlıyor

Güngören Belediyesi Engelliler Merkezi, her akşam iftarda engelli vatandaşları ve ailelerini misafir ediyor.

Güngören Belediyesi engellileri her akşam iftar sofrasında ağırlıyor

22 Haziran 2017 16:42


Güngören Belediyesi Engelliler Merkezi, her akşam iftar sofrasında engelli vatandaşları ve ailelerini misafir ediyor. Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman iftar programları ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Okul bahçelerinde düzenlediğimiz iftarlara Güngörenliler oldukça rağbet gösteriyor. Bu durumdan son derece memnunuz. Toplumsal anlamda dezavantajlı kesimlere bir pozitif ayrımcılık yapmayı önemsiyoruz. Bu bağlamda Engelli Merkezimiz has dairede, engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini misafir ediyor, beraber hoşça vakit geçiriyoruz. Rahmet ayı ramazanın feyzinden hep birlikte istifade etmeye çalışıyoruz.”




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