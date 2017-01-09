Güngören Belediyesi Sokak hayvanlarına sahip çıktı

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sokak hayvanlarına Güngören Belediyesi oluşturduğu gezici ekiple sahip çıktı.

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hayat koşullarından insanların olduğu kadar hayvanlar da etkilendi. Güngören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını olumsuz hava koşullarından koruyabilmek için gezici ekip oluşturdu. Araçlarında hayvan maması bulunan ve ilçeyi sokak sokak gezerek yardıma muhtaç hayvanların tespit eden gezici ekip, hayvanları yaşadıkları bölgede doyurmak için çalışmalar yapıyor. Hayvanları yaşadıkları yerde beslemeye çalışan ekipler, daha sonra ise yarası ve hastalığı olan hayvanları barınaklara götürerek tedavi ediyor.

“Gezici ekip çalışmasıyla hayvanları kendi yerlerinde beslemeye çalışıyoruz”

Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan çalışmaları anlatan Güngören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Sağırlı, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşturduğumuz gezici ekibimiz bölgede sürekli denetim yapıyorlar. Bu şekilde özellikle sokak hayvanlarının bulunabileceği yerleri arıyorlar. Bu çalışma ile hayvanları yerinde beslemeye çalışıyoruz. Karnı tok olan hayvanların soğuğa karşı daha dayanıklı olacağı için bu çalışmayı yapıyoruz, bizde hayvanlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız incelemelerde hayvan yaralıysa, yardıma muhtaçsa, hastaysa, dayanamayacak gibiyse onları da kapasitemiz nispetinde rehabilitasyon merkezimizde misafir ediyoruz” dedi.

“Ekiplerimiz gördükleri yardıma muhtaç hayvanları barınaklara getiriyor”

Soğuk hava koşullarında zorlanan hayvanlara veterinerlik hizmeti verdiklerini söyleyen Sağırlı, “Soğuk hava koşullarında sokak hayvanlarımız dışarıda kalmakta biraz zorluk çekiyorlar. Bu sebeple yardıma muhtaç ve yarası olan hayvanların veteriner hizmetlerini veriyoruz. Hemde bu şekilde soğuk hava koşullarında korunabilmesi için bir takım tedbirler aldık. Gezici ekipler sürekli olarak bölgede kontrollerini yapıyorlar. Ekiplerimiz gördükleri yardıma muhtaç hayvanları barınaklarımıza getiriyorlar. Bu şekilde zor hava koşullarını atlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.