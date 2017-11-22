Güngören Belediyesi’nden istihdama destek

Kariyer merkezi bünyesinde işsiz vatandaşlar, Güngören Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmet ile iş ararken profesyonel destek alıyor.

Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, İşkur işbirliği ile Güngören’de oturan vatandaşlara belediye hizmetleri dışında, iş konusunda da destek oluyor. Genel olarak iş arayışında olup, belediyeye başvuran vatandaşları, İşkur üzerinden açık iş pozisyonlarına yönlendirip, işverenle iş arayan arasında bir nevi köprü vazifesi kuruyor. Bunu gerçekleştirirken, kayıt için tek seferde Kariyer Merkezinden başvuru alıp, ister Kariyer Merkezine gelip ilanları takip ederek, ister özel firmaların ilanlarını internet üzerinden takip ederek, iş veren ile iş arayanları buluşturuyor.

2011 yılından bugüne iş veren ile iş arayanları buluşturan Güngören Belediyesi Kariyer Merkezinde, sadece 2017 yılında; 691 vatandaşın işkur kaydı yapıldı, 1997 iş ilanına yönlendirildi, 752 iş yeri ile iletişime geçip eleman alımı hususunda görüşme gerçekleştirildi.

Güngören Belediyesi Kariyer merkezi, Güngörenli vatandaşlar için, bireylerin yetenek ve deneyimleri doğrultusunda onları, kurs ve işlere yönlendirerek istihdama katkıda bulunmaya devam ediyor.