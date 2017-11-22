Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 12:15

Güngören Belediyesi’nden istihdama destek

Güngören Belediyesi, İşkur desteği ile iş arayan vatandaşlara rehber oluyor.

Güngören Belediyesi’nden istihdama destek

22 Kasım 2017 12:15

Kariyer merkezi bünyesinde işsiz vatandaşlar, Güngören Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmet ile iş ararken profesyonel destek alıyor.


Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, İşkur işbirliği ile Güngören’de oturan vatandaşlara belediye hizmetleri dışında, iş konusunda da destek oluyor. Genel olarak iş arayışında olup, belediyeye başvuran vatandaşları, İşkur üzerinden açık iş pozisyonlarına yönlendirip, işverenle iş arayan arasında bir nevi köprü vazifesi kuruyor. Bunu gerçekleştirirken, kayıt için tek seferde Kariyer Merkezinden başvuru alıp, ister Kariyer Merkezine gelip ilanları takip ederek, ister özel firmaların ilanlarını internet üzerinden takip ederek, iş veren ile iş arayanları buluşturuyor.


2011 yılından bugüne iş veren ile iş arayanları buluşturan Güngören Belediyesi Kariyer Merkezinde, sadece 2017 yılında; 691 vatandaşın işkur kaydı yapıldı, 1997 iş ilanına yönlendirildi, 752 iş yeri ile iletişime geçip eleman alımı hususunda görüşme gerçekleştirildi.


Güngören Belediyesi Kariyer merkezi, Güngörenli vatandaşlar için, bireylerin yetenek ve deneyimleri doğrultusunda onları, kurs ve işlere yönlendirerek istihdama katkıda bulunmaya devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç