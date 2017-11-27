Güngören Belediyesi’nden su deposu temizliği uyarısı

Güngören Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile apartman ve iş yerlerinde bulunan su depoların temizliği konusunda yetkilileri ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Binaların su depolarının temizlenmesi ve su depoları olmayan apartmanların da su depolarını yaptırmaları uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "İlçemizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait binalarda bulunan su depolarında, insan sağlığı açısından tehlike meydana getirebilecek olumsuz şartlar taşımaması için temizliğinin yapılması, gerekli önlemlerin alınması ve dezenfeksiyon işlemini Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak yapmaktayız. Sağlığımız için hayati önem taşıyan su depolarının kirlenmesi sonucunda suyun içerisinde bulunan klor aktivitesini yitirir ve bu sebepten dolayı hastalık yapıcı bakteri, sarılık, dizanteri gibi mikropların üremesine sebep olur. 17.02.2005/25730 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘’insani tüketim amaçlı sular’’ hakkındaki yönetmelikte depoların kontrolünü sağlamak amacıyla düzenli olarak numune alınarak belirlenen parametrelere uygun olup olmadığı tespit edilir. Dezenfektesi yapılmayan su depolarının tifo, tifüs, dizanteri, ağız yaraları, hepatit ve kolera gibi hastalıkların oluşmasına sebebiyet verdiği belirtilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından apartman ve iş yerlerindeki depoların yılda iki kez temizletilmesi gerektiği belirtiliyor. Güvenli bir kapağı olmayan ve uzun süre dezenfektesi yapılmayan su depoları insan sağlığı açısından çok büyük tehlike oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.