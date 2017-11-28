Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 12:24

Güngören eğitim platformu ufuk açtı

Güngören Eğitim Platformu, Güngören Belediyesinin ev sahipliğinde, Güngören Kaymakamlığı ve Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Güngören eğitim platformu ufuk açtı

28 Kasım 2017 12:24

Alanında uzman isimler Güngören genelinde bulunan öğretmen ve yöneticilere çeşitli eğitimler verdi.


Güngören Belediyesi eğitim alanında yaptığı organizasyonlara devam ediyor. 14-21 Kasım 2017 tarihleri arasında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Güngören Eğitim Platformu birbirinden özel ve deneyimli isimler yer aldı. Aralarında uzman, eğitimci ve akademisyenlerin bulunduğu isimler deneyim ve bilgilerini ilçe genelinde bulunan öğretmen ve yöneticiler ile paylaştı. Sunuculuğunu TRT spikerlerinden Fethi Çağıl’ın yaptığı Platformda; Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı- Okuma Kültürü, Prof. Dr. Bedri Gencer ve Doç. Dr. Selim Hilmi Özkan- Değerler Eğitimi, Prof. Dr. Mahmut Çamdibi- Eğitim İlkeleri ve Rehberlik, Prof. Dr. İsmail Güleç- Modernite ve Eğitim, Doç. Dr. Tuncay Sevindik- Dijital Oyunların Eğitime Etkisi, Doç. Dr. Ahmet Başal-Eğitimde Motivasyon, Öğr. Gör. Ömer Terzi - Etkili İletişim konularında seminer verdi.


Programın açılış konuşmasını yapan Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman, “Belediye olarak eğitime çok önem veriyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren eğitimin çok önemli olduğuna inandığımız için, eğitimcilerimizin ‘eğitimine’ çok önem verdik ve bu konuda gereken her şeyi yaptık. Geleceğin mimarı olan siz değerli eğitimcileri burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Eğitim Platformunu geleneksel olarak her yıl yapmayı düşünüyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç