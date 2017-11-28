Güngören eğitim platformu ufuk açtı

Alanında uzman isimler Güngören genelinde bulunan öğretmen ve yöneticilere çeşitli eğitimler verdi.

Güngören Belediyesi eğitim alanında yaptığı organizasyonlara devam ediyor. 14-21 Kasım 2017 tarihleri arasında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Güngören Eğitim Platformu birbirinden özel ve deneyimli isimler yer aldı. Aralarında uzman, eğitimci ve akademisyenlerin bulunduğu isimler deneyim ve bilgilerini ilçe genelinde bulunan öğretmen ve yöneticiler ile paylaştı. Sunuculuğunu TRT spikerlerinden Fethi Çağıl’ın yaptığı Platformda; Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı- Okuma Kültürü, Prof. Dr. Bedri Gencer ve Doç. Dr. Selim Hilmi Özkan- Değerler Eğitimi, Prof. Dr. Mahmut Çamdibi- Eğitim İlkeleri ve Rehberlik, Prof. Dr. İsmail Güleç- Modernite ve Eğitim, Doç. Dr. Tuncay Sevindik- Dijital Oyunların Eğitime Etkisi, Doç. Dr. Ahmet Başal-Eğitimde Motivasyon, Öğr. Gör. Ömer Terzi - Etkili İletişim konularında seminer verdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman, “Belediye olarak eğitime çok önem veriyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren eğitimin çok önemli olduğuna inandığımız için, eğitimcilerimizin ‘eğitimine’ çok önem verdik ve bu konuda gereken her şeyi yaptık. Geleceğin mimarı olan siz değerli eğitimcileri burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Eğitim Platformunu geleneksel olarak her yıl yapmayı düşünüyoruz” dedi.