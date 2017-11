Güngören Ligi başladı

2017-2018 Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi’nin 12’si başladı. Lig kapsamındaki faaliyetlere ilçedeki tüm resmi ve özel İlkokul, ortaokul ve liseler katılıyor. Yıl boyunca bilim proje yarışmalarından münazara yarışmalarına, basketboldan yüzmeye, fotoğrafçılıktan kısa filme, futboldan atletizme, ses yarışmalarından şiir okuma yarışmaların kadar 30 farklı branş ve 130 alt branşta yarışmalar düzenlenecek.

İstanbul Belediyeleri arasında düzenlenen 2008 Yerel Yönetim Proje Yarışması’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen Güngören Ligi; 2017-2018 dönemi İncirli Bahçe Spor Salonunda Ortaokul ve Lise kategorisinde Basketbol müsabakaları ile start aldı. Güngören Belediyesi’nin çocukları ve gençleri bilime, sanata, kültüre ve spora yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp çağdaş hedefler doğrultusunda yarınlara doğru emin adımlarla ilerlemelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi’nde 2017-2018 dönemi başladı.

“Tam 14 yıllık bir geçmişe sahip”

Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, öğrencilerin boş zamanlarında kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçmek amacıyla 14 yıl önce bu projenin temellerini attıklarını dile getirdi. Başkan Karaman konuşmasında "Kuralları ve hedefleri önceden belirlenmiş bir lig ile öğrencilerimizi ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutabilir miyiz diye düşündük. Bunun için Güngören’in önde gelenleriyle bir araya geldik. Bunun sonucunda Güngören Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ligi Projesi ortaya çıktı. İlçemiz çocukları erdemli bireyler olarak yetişirken, gelecekte kendilerini sosyal alanlarda görme imkanı bulsunlar, geleceği inşa edecek olan gençler kültür karmaşası yaşamadan kendi kültürünü tanıtsın, kendi ülkesinin sanatçısı, sporcusu, bilim adamı olsun istedik. Öğrencilerimizin ekip ruhuyla veya bireysel olarak başarı elde ettiklerinde özgüven kazandıklarını ve bunun derslerine de olumlu yönde yansıdığını gördük. Ne mutlu bize ki, 14 yıl önce filizlenen bu proje bugün milli takımlara sporcu gönderen, çocuklarımızın ufkunu genişleten ve gelişmelerine zemin hazırlayan bir projeye dönüştü. Bu açıdan Güngören Ligi projesini çok önemsiyoruz ve her yıl daha da geliştirerek sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz. Öğrencilerimize, gösterdikleri ilgi için, öğretmenlerimize de fedakarlıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Her yıl artan katılımcı sayısı, proje çeşitliliği ile ilçe sınırlarını aşan ve milli takımlara sporcu kazandıran önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüşen Güngören Ligi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca bilim proje yarışmalarından halk oyunlarına, yüzmeden buz patenine, fotoğrafçılıktan kısa filme, resimden tiyatroya, futboldan atletizme, münazaradan ses yarışmalarına kadar 34 farklı branş ve 209 alt branşta Güngörenli gençler birikim ve yeteneklerini ortaya koymanın haklı sevincini ve gururunu yaşayacak. Ligle ilgili tüm dokümanlar (şartnameler,çalışma takvimi vs.) www.gungorenligi .com adresinde yer almaktadır.