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31 Mayıs 2018 15:54

Güngören’de 3,5 yaşındaki çocuk yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Güngören’de 7.

Güngören’de 3,5 yaşındaki çocuk yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti

31 Mayıs 2018 15:54

kattaki evlerinin camından aşağı bakan 3.5 yaşındaki Yusuf, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Küçük Yusuf feci şekilde hayatını kaybederken, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Feci olay dün öğle saatlerinde Güngören Tozkoparan’da meydana geldi. 3, 5 yaşındaki Yusuf Günay 7. kattaki dairelerinin mutfak camından dışarı baktığı sırada aşağıya düştü. Beton zemine düşen küçük Yusuf, olay yerinde hayatını kaybetti.Bir süre sonra çocuğunun aşağıya düştüğünü fark eden anne Figen Günay hemen aşağıya inerek oğlunu kucağına aldı. Hastaneye götürülen küçük çocuk hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde küçük çocuk düşerek betona çakılıyor. Ardından annesi çocuğu kucağına alarak hastaneye götürüyor.




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