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19 Mayıs 2018 14:26

Güngören’de yol tartışması kanlı bitti

İstanbul Güngören’de yol verme tartışmasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Güngören’de yol tartışması kanlı bitti

19 Mayıs 2018 14:26

Zanlı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.


Olay, dün sabah saatlerinde Haznedar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, beyaz eşya mağazasında çalışan Kadir Gürer, yol üzerinde sipariş edilen eşyaları indirmeye başladı. Bu esnada aracıyla yoldan geçmek isteyen Egemen K. ile aralarında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Egemen K. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra olay yerine tekrar dönen Egemen K. yanında bulunan tabancayla Kadir Gürer’e ateş etti. Açılan ateş sonucu Gürer vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine Egemen K. olay yerinden kaçarken, Kadir Gürer ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kadir Gürer’e ateş eden şüphelinin kimliğini belirleyerek takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından Egemen K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olan Egemen K.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.




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