Güngörenli öğrencilere ilk gün sürprizi

Okulun ilk gününde kendileri için özel olarak hazırlanan şişme oyun guruplarında gönüllerince eğlenen öğrenciler,günün tadını doyasıya çıkardı.

Güngören Belediyesinin 5 yıldır farklı okullarda yürüttüğü Okula Merhaba Projesi, bu yıl 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulunda gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında okula yeni başlayan öğrenciler için okul bahçesine çeşitli oyun alanları kuruldu. Kurulan oyun alanlarında oynayan çocukların okulu sevmesi amaçlanıyor. İlk ders gününde okul bahçesinde şişme oyun guruplarıyla karşılaşan minik öğrenciler, günün tadını doyasıya çıkardı. Oyun guruplarının yanısıra palyaço gösterileri ile de unutamayacakları bir gün geçiren öğrencilere,patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Düzenledikleri etkinliğin önemine dikkat çeken Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman, “Bugün yeni bir eğitim dönemine başlıyoruz. Çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabi çocuklar bizim en önemli hazinemiz, en değerli madenlerimiz, en kıymetli geleceğimizin en önemli garanti kaynakları. Dolayısıyla onların eğitimine önem veriyoruz. İlk hafta alışsınlar diye, okulu sevsinler diye, eğitime ilgi göstersinler diye onlar için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Hoşça vakit geçirsinler, okulu çok disiplinli, sıkıcı bir yer olarak algılamasınlar. Eğitimin devam edeceği, arkadaşların olduğu zaman zaman eğlenceli işlerin olduğu bir yuva olarak görsünler istedik. Onun için böyle bir program başlattık. Her sene yapıyoruz okulun ilk haftasında. İkinci haftasında farklı etkinliklerimiz var. Gayemiz Türkiye’de en önemli kaynağımız olan çocuklarımızın geleceğini daha fazla garanti altına almak” ifadelerini kullandı.