Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 12:03

Güngörenli öğrencilere ilk gün sürprizi

Güngören Belediyesi tarafından 5 yıldır yürütülen Okula Merhaba Projesiyle, okula yeni başlayan öğrencilerin adaptasyonu sağlanıyor.

Güngörenli öğrencilere ilk gün sürprizi

18 Eylül 2017 12:03

Okulun ilk gününde kendileri için özel olarak hazırlanan şişme oyun guruplarında gönüllerince eğlenen öğrenciler,günün tadını doyasıya çıkardı.


Güngören Belediyesinin 5 yıldır farklı okullarda yürüttüğü Okula Merhaba Projesi, bu yıl 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulunda gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında okula yeni başlayan öğrenciler için okul bahçesine çeşitli oyun alanları kuruldu. Kurulan oyun alanlarında oynayan çocukların okulu sevmesi amaçlanıyor. İlk ders gününde okul bahçesinde şişme oyun guruplarıyla karşılaşan minik öğrenciler, günün tadını doyasıya çıkardı. Oyun guruplarının yanısıra palyaço gösterileri ile de unutamayacakları bir gün geçiren öğrencilere,patlamış mısır ikramı da yapıldı.


Düzenledikleri etkinliğin önemine dikkat çeken Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman, “Bugün yeni bir eğitim dönemine başlıyoruz. Çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabi çocuklar bizim en önemli hazinemiz, en değerli madenlerimiz, en kıymetli geleceğimizin en önemli garanti kaynakları. Dolayısıyla onların eğitimine önem veriyoruz. İlk hafta alışsınlar diye, okulu sevsinler diye, eğitime ilgi göstersinler diye onlar için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Hoşça vakit geçirsinler, okulu çok disiplinli, sıkıcı bir yer olarak algılamasınlar. Eğitimin devam edeceği, arkadaşların olduğu zaman zaman eğlenceli işlerin olduğu bir yuva olarak görsünler istedik. Onun için böyle bir program başlattık. Her sene yapıyoruz okulun ilk haftasında. İkinci haftasında farklı etkinliklerimiz var. Gayemiz Türkiye’de en önemli kaynağımız olan çocuklarımızın geleceğini daha fazla garanti altına almak” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç