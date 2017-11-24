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24 Kasım 2017 11:29

GÜNYAD Başkanı Kontuk’tan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı

Güneydoğu Kültürleri Yaşatma Derneği (GÜNYAD) Başkanı Şükrü Kontuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Öğrencilerin zihniyetinin ve kişiliğinin oluşmasını temin eden öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.

GÜNYAD Başkanı Kontuk’tan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı

24 Kasım 2017 11:29


Güneydoğu Kültürleri Yaşatma Derneği (GÜNYAD) Başkanı Şükrü Kontuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kontuk, mesajında "Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir. Ülkemiz kalkınmasının eğitimden geçtiğine inancımız sonsuzdur. Bu eğitimi veren ise değerli öğretmenlerimizdir. Bundan dolayı Mustafa Kemal Atatürk, ’Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ demiştir. Bilim ve teknoloji çağına uyum sağlayabilecek, hem evrensel hem de milli ve manevi değerleri özümseyecek, bu vatanın ileride ki sahiplerinin kendileri olduğu bilincine varabilecek, ben değil biz duygusunun geliştirilerek sorumluluk duygusunun verildiği yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır. Öğrencilerin zihniyetinin ve kişiliğinin oluşmasını temin eden öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.




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