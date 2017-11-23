Gurbetçilerin emlak alımlarında yüzde 23 artış oldu

Döviz artışını, memleketlerinde gayrimenkul yatırımı yapmak için fırsata çeviren gurbetçi Türkler, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere emlak alımlarına hız verdiler. Türkler’in alımı geçtiğimiz yıl aynı döneme göre aylık yüzde 23 artış gösterirken, ağırlığını Amerikalı fonlar ve Arap yatırımcıların oluşturduğu yabancı alımlarındaki artış yüzde 15 oldu.

Dövizde yaşanan artışların neticesinde ofislerine gelen ziyaretçi sayısında ciddi oranda artış yaşandığını belirten Realty-Tr Dünya Başkanı Fatih Elibol, aynı şekilde çağrı merkezlerindeki trafiğin de yoğunlaştığını söyledi. Ağırlıklı olarak İngiltere, Avrupa ve Arap ülkelerinde yaşayan Türkler’in memleketlerine yatırım yapmak için böyle dönemlerde ön plana çıktıklarını belirten Elibol, “Son üç ay öncesiyle kıyasladığımızda, ofislerimizi ziyaret edenlerin oranında önemli bir artış söz konusu. Bu kişilerin çoğunluğunu Türkiye’de gayrimenkul almak isteyen gurbetçiler ya da yakınları oluşturuyor. Çağrı merkezimize Türkiye genelinde ayda ortalama 300 kişi başvuruyor ve satın alma kaydıyla aradığı özellikleri bildiriyor. Bu temasların sonucuna baktığımızda geçtiğimiz yıla göre aylık yüzde 23’lük bir satın alma artışı görülüyor” dedi.

Daha lüksüne yöneliyorlar

Dövizdeki artışın gurbetçilerin satın alma kriterlerini de yukarı çıkardığını belirten Elibol, “Üç ay önce 300 bin liralık bir konut almak isteyen bir gurbetçi, aynı döviz bütçesiyle şimdi daha lüks bir konutu alıyor” dedi.

Gurbetçilerin emlak yatırımlarını ağırlıklı olarak akrabalarının yaşadığı şehirlere yaptıklarını da sözlerine ekleyen Elibol, “İstanbul ve İzmir son dönemde alımların arttığı illerin başında geliyor. Uzun süre yurt dışında kalan, emeklilik planı yapan ya da birikimlerini gayrimenkulde değerlendirmek isteyenlerin tercihleri arasında doğdukları şehirler de oluyor” dedi.

Araplar’ın Karadeniz’e ilgisi sürüyor

Dövizdeki artışı fırsata dönüştürmek isteyen yabancı yatırımcılar da rotayı Türkiye’ye çevirdi. 5 kıtada ve 47 ülkede bulunan ofisleri sayesinde yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olduklarını belirten Elibol, Avrupa, İngiltere, Arap Yarımadası ve Amerika’dan yatırımcıların şu dönemde Türkiye ile yakından ilgilendiklerini söyledi. Yabancıların İstanbul ve Karadeniz Bölgesi’ne ilgi gösterdiklerini belirten Elibol, şöyle devam etti:

“Yabancı fonların alımlarında geçtiğimiz yılın aynı aylarına göre yüzde 15’lik bir artış var. Amerikalı fonlar İstanbul ve İzmir yatırımları için ofislerimizle sürekli temas halindeler. Araplar’ın Karadeniz Bölgesi’ne olan ilgisi ise artarak sürüyor. Trabzon ile başlayan bu alakanın, son haftalarda Ordu’ya kaydığını net olarak gözlemliyoruz. Gayrimenkul alımlarında Ordu, Araplar’ın yeni gözdesi diyebiliriz. Tekil alımların yanı sıra binaları komple satın alarak otele çeviren ve bunu işletmeye veren Arap yatırımcılarda da son dönemde artış gözleniyor”.