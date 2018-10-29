Dünya Güreş Şampiyonası için Budapeşte'de bulunan Güreş Milli Takımı İstanbul'a geldi.

Dünya Güreş Şampiyonası için Macaristan'ın Budapeşte kentinde bulunan Güreş Milli takımı İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan sporcuları aileleri ve sevenleri karşıladı. Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoremen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Metehan Başar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir Dünya Şampiyonası'nı daha bitirdiklerini belirten Başar, “Altın madalya kazandım. Altın madalya üst üste 2. Dünya Şampiyonluğum oldu. Çok çalışmıştık kazanabilmek için. Allah'a şükür ki aldık. Bundan sonra şampiyonluklara devam edip olimpiyatlarda madalya almak istiyorum. Ailem herkes burada. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra bu sevinci tekrardan yaşatmak nasip olur” dedi.

Serkan Özden: “Bazı hakem hatalarının kurbanı olduk”

Güreş Milli Takımı grekoromen antrenörü Serkan Özden de her sene üstüne koyarak gittiklerini ifade ederek, “Geçen sene 8 madalya vardı bu sene 9 oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bunu zirvede tamamlamak istiyoruz. Sporcularımızın performanslarından memnunuz. Daha fazla olabilirdi. Bazı hakem hatalarının kurbanı olduk. Rıza Kayaalp maalesef organize bir şekilde yapılmış tezgahın içerisine düştü. Son 20 saniye kala Rıza üstünken ihtar verdiler ve yenilmesini sağladılar. Sırf Rus güreşçiyi şampiyon yapabilmek için bir tezgah yaptılar. Metehan geçen sene dünya şampiyonu oldu ve gene beraberdik. Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir yenilgi gerçekleştirdi. Ondan sonra oturup düşündük ve hatalardan ders çıkardık. 6 ay çok iyi bir şekilde hazırlandık. Ben ona çok inandım. Final maçından öncede böyle söyledim. Mete kendine benden daha fazla inanıyordu. Bu inanç zaferi getirdi. Bundan sonra bunun devamı gelecektir. İstiklal marşımızı dünyaya tekrardan dinletecektir” ifadelerini kullandı.