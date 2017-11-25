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25 Kasım 2017 22:00

Güreşte 2 madalya

Polonya’da düzenlenen 23 Dünya Güreş Şampiyonası, serbest stilde yapılan ilk gün müsabakalarıyla sürerken 57 kiloda Süleyman Atlı ve 61 kiloda Sedat Özdemir bronz madalya kazandı.

Güreşte 2 madalya

25 Kasım 2017 22:00


İlk Turda Rami Alama (KSA) ile karşılaşan 57 kiloda Süleyman Atlı rakibini 10-0 yendi. Süleyman, 2. turda Ermeni sporcu Gevorg Tadevosyan’u 8-2, çeyrek finalde Rus Khasankhusein Badrudınov’u 5-4 yenmiş ve yarı finalde Bulgar Mikyay Salim Naim’e 11-4 yenilerek bronz madalya oynama hakkını elde etmişti. Atlı bu akşam Çinli Wanhao Zou ile karşı karşıya geldi. Atlı rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyerek minderden 6-3 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.


61 kiloda Sedat Özdemir ise ilk turda Amerikalı Mitchel Steven’ı 8-5, 2. turda Ukraynalı Petro Bileichuk’u 4-0 yenerken bir üst turda Ravinder Ravinder’e (İND) 8-8 biten maçta sayı averaja yenilerek finale kalamadı. Sedat Özdemir bu akşam Mihai Esanu ile çıktığı bronz madalya mücadelesinde iyi bir oyun ortaya koydu. Rakibine adeta minderi dar eden Özdemir maçı 8-3 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Bu sonuçla Türkiye şampiyonadaki madalya sayısını 3 altın 3 bronz olmak üzere 6’ya çıkardı.




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