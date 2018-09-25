Güreşte altın madalya Sancaktepe'de

Sancaktepe Belediyespor'un milli sporcusu Arif Özen, Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.

Sancaktepe Belediyespor'un altyapısından yetişen Arif Özen, katıldığı Güreş Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de şampiyon sporcuyu makamında ağırlayarak, tebrik etti. Altın kemeriyle belediye binasına gelen Arif Özen'i kabul eden Başkan Erdem sporcunun başarısından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyespor Başkanı ve Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Genç, milli sporcu Arif Özen için basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdem: "Sancaktepe'den olimpiyatlara gidecek onlarca sporcunun çıkacağına inanıyoruz”

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, başarılı sporcuyu kutlayarak, “Slovakya'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda güreş serbest stil 86 kiloda Sancaktepemizin altyapısından yetişen Arif Özen kardeşimiz tüm rakiplerini yenerek bileğinin hakkıyla, alın teri ile dünya şampiyonu oldu. Ülkemize altın madalya kazandırdı. İstiklal Marşımızı okuttu. Kendilerini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonaya iki güreşçimiz ile katılmıştık. Arif kardeşimiz Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübümüzün mensubu. Altyapıdan itibaren yola beraber devam ettik. İki gündür mutlu ve sevinçliyiz. Bu başarılar devam edecek. Sancaktepe Belediyesi olarak 27 farklı branşta 22 bin 150 lisanslı sporcumuz ile beraber ülkemizin uzun vadeli olarak sporcularımızın olimpiyatlarda da madalyalar ve dereceler almaları için lisanslı sporcularımızı altyapıdan daha miniklerden yukarıya taşıyarak bu madalyaların sayısının artacağına inanıyoruz. Sancaktepe Belediyesi olarak hem müesseseleşmekte hem de altyapıdaki canlı ve diri duruşumuzla Sancaktepe'den olimpiyatlara gidecek onlarca sporcunun çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Arif Özen: "Hedefim İstiklal Marşı'nı Dünya Şampiyonası'nda okutmak”

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Arif Özen ise, “2014 yılında Sancaktepe altyapısına seçilerek altyapıya girmeye hak kazanmıştım. 2014 yılından bu yana güzel bir süreç geçirdik. İsmail Erdem başkanımıza, Mehmet Genç başkanımıza teşekkür ederim. Burada çok güzel bir altyapılaşma var. Çok güzel çalışma tarzımız var. Güzel günlerim oldu. Roma'da Avrupa Şampiyonu olmuştum. Tabii hedefim İstiklal Marşı'nı okutmadık orada. Orada başardım onu. Sonraki hedefimde de Dünya Şampiyonası'nda okutmak" şeklinde konuştu.