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05 Aralık 2017 14:06

Gürkan Akpınar: "Türk firmaları Amerika’ya davet ediyoruz"

GAOK Invest Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Akpınar, "Türk markalarının, Avrupa’dan sonraki hedefi Amerika olsun" dedi.

Gürkan Akpınar:

05 Aralık 2017 14:06



Türk şirketleri Avrupa pazarlarında büyümesini sürdürürken, Türk markalarının da Amerika’ya girmesine Breeze de Mar tarafından davet var. GAOK Invest Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Akpınar, "Ekonomik olarak ülkemiz dar bir boğazdan geçmekte, İnşallah bu süreci güçlü altyapımız ve inancımız ile kısa sürede atlatacağız. Bu süreçte Amerika Orlando’da gerçekleştirdiğimiz bin 400 adet konuttan oluşan projede satın alımları öncelikli olarak Türk markalardan yapacağız. 280 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirilecek olan projede tüm daireler eşyalı olarak tasarlandı. Ayrıca, beyaz eşya, tekstil, mobilya ve inşaat malzemeleri vb. tüketim mallarında satın alım rakamının 100 milyon dolar olarak hesapladık" dedi.



İşadamı Gürkan Akpınar, "Türk markaları, Türkiye’den ihracatın yüzde 80’ini AB üyesi ülkelere yapıyor ve yılda yaklaşık 20 milyon adet cihaz satışı yapılırken Amerika pazarında bu rakamlar çok daha aşağıda yer alıyor. Hem satın alımların Türkiye’den yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması hemde Türk markalarının Amerika’ya da bu sayede büyük bir girişim örneği olarak gücünü orada da göstereceği belirtiliyor. Breeze de Mar gayrimenkul konut projesi ile Amerika’da ki potansiyelin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Dünya elektronik eşya üretiminin yüzde 6’sını, Avrupa elektronik eşya üretiminin yüzde 28’inin, beyaz eşya tarafında ise başlıca ürün olan buzdolabında Avrupa üretiminin yüzde 20’si Türkler tarafından üretiliyor. Türkiye’deki büyük küçük tüm markalar, bizimle iletişime geçebilirler" şeklinde konuştu.



Projenin reklam yüzü Serdar Ortaç


Önceki günlerde İstanbul’da gerçekleşen emlak fuarında Breeze de Mar’ın reklam yüzü olan Serdar Ortaç ve ünlü sunucu Ebru Akel canlı yayın ile projenin temelini atmıştı.




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