7 metrekarelik Türk mahallesi konseptli maket, fuarda ilgi gördü. Fuarda konuşan Akpınar Sirketler Grubu YKB Gürkan Akpınar, “Türkiye’de büyük bir sürprize hazırlanıyoruz. İnşallah bu projemiz ile ekonomimize bir nebzede olsa biz de katkı sağlayacağız” dedi.

ABD’nin Florida Eyaleti Orlando bölgesinde ilk etabı 2018 yılının Aralık ayında tamamlanacak olan ve Türk yatırımcıların gerçekleştireceği Breeze De Mar gayrimenkul projesi İstanbul Emlak Fuarı’nda yer aldı. Proje Almanya’da faaliyet gösteren ve bir çok projeye imza atan Akpınar Sirketler Grubu şirketlerinden olan GAOK Invest LLC tarafından 230 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek.

Türk mahallesi konseptli makete ilgi

Doğayla iç içe 900 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek projenin, 7 metrekarelik Türk mahallesi konseptli maketi Emlak Yatırım Fuarı’nda yoğun ilgi gördü.

Breeze de Mar gayrimenkul projesinin şirket yetkililerinin açıklamasında 4 gün boyunca fuar standının toplamda bin 500 ye yakın kişi tarafından ziyaret edildiği, Türk yatırımcılar haricinde Avrupa, Arap ve Uzak doğu’dan gelen heyetlerle görüşmeler yapılarak, satış gerçekleştirildiği belirtildi.

Serdar Ortaç evinin temelini attı

Emlak fuarında gerçekleşen Breeze de Mar’ın temel atma törenine katılan Serdar Ortaç ünlü sunucu Ebru Akel’le birlikte projenin temel atma töreninde yer aldı. Fuarda projenin marka yüzü olan Serdar Ortaç’ın şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Akpınar ile yapılan 4G bağlantısı ile ABD’deki kendi evinin temelini attığı bildirilen açıklamada, fuar boyunca yapılan ev satışlarında toplam 83 adet konut satışı satış gerçekleştiği aktarıldı.

Temel atma etkinliğinde Gürkan Akpınar yaptığı açıklamada, “Ekonomik olarak ülkemiz dar bir boğazdan geçmekte, İnşallah bu süreci güçlü altyapımız ve inancımız ile kısa sürede atlatacağız. Bu süreçte yakın zamanda Türkiye’de büyük bir sürprize hazırlanıyoruz. İnşallah bu projemiz ile ekonomimize bir nebzede olsa biz de katkı sağlayacağız” dedi.