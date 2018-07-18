DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda hava seyrüsefer sistem ve cihazları, uçuş kontrol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Havalimanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevini başarıyla yerine getiren DHMİ’nin son yıllarda Türkiye’nin önde gelen yatırımcı kuruluşları arasında yer alarak önemli projelere imza attığını belirten Ocak, “Bunun yanı sıra; hava ulaşım ve taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla uçuş yolları boyunca belirli noktalar ve havaalanlarına kurulan Hava seyrüsefer yardımcı sistem ve cihazlarının kontrol çalışmaları da düzenli olarak yürütülüyor kuruluşumuzca” dedi.

Havalimanlarının, uçaklara yön ve mesafe bilgisi vermelerinin yanında, hava araçlarının havaalanlarına güvenle alçalma ve iniş yapmalarını sağlayan ileri teknoloji ürünü cihaz ve sistemlerle donatılmış bulunduğunu dile getiren Ocak, “24 saat esasına göre hizmet veren bu cihaz ve sistemlerin, kendi kendilerini kontrol edebilen, herhangi bir aksaklıkta veya yayın bozulmasında ikaz verip sistemi otomatik olarak hizmete kapatabilen monitörleri vardır. Ancak bu monitörler sadece yakın çevrelerini kontrol edebilirler. Daha uzak mesafedeki yayının doğruluğu, çevresel şartlardan etkilenmeleri veya girişimlerin olup olmadığı hakkında bilgi veremezler. Bu nedenle uzaydaki yayının doğruluğunu, güvenilirliğini, uluslararası standartlara uygunluğunu özel donanımlı uçak ve özel eğitimli, kalifiye uçuş ekibiyle test etmek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Sistem ve cihazların sürekli faal ve sinyal performanslarının uluslararası standartlarda olmasının, havaalanlarının her türlü meteorolojik şartlarda hizmete açık tutulabilmesi için büyük önem taşıdığını belirten Ocak şöyle devam etti:

“Bu da ancak yapılacak Uçuş Kontrol testleri ile mümkün oluyor. Uçuş Kontrol Testleri, tam otomatik uçuş kontrol sistemi ile donatılmış kuruluşumuza ait iki adet çift motorlu KontrCessna Citation XLS uçuş kontrol uçağı ve uzman personelden oluşan uçuş kontrol ekibi tarafından yapılıyor. Lazer Kameralı ve Uydu Tabanlı çalışması nedeniyle; uçakların havaalanlarına iniş ve kalkışlarında kullandıkları, dünyadaki tüm havaalanlarında bulunan ve ‘Hava Seyrüsefer Yardımcısı’ diye isimlendirilen tüm haberleşme sistemlerinin uçuş kontrolü, bu ekipçe yerine getiriyor. Ayrıca, 2 EC 145 model helikopterimizle Türkiye hava sahası içindeki radarlar, hava seyrüsefer yardımcısı, hava yer haberleşme cihaz ve sistemlerinin arızalarının anında giderilmesi için görevli personel ve malzemenin en kısa sürede ihtiyaç mahalline intikali sağlanıyor.”

55 havalimanında periyodik kontrol

Ocak, DHMİ Uçuş Kontrol Müdürlüğünün, 55 Havalimanında 351 adet elektronik Hava Seyrüsefer Yardımcı cihazı ve 102 adet görsel PAPI-VASI’ nin periyodik kontrollerini yapılan planlamaya uygun olarak gerçekleştirdiğini belirterek “Bu hizmetleri yürüten Uçuş Kontrol Müdürlüğü; 8 Uçak Pilotu, 5 Helikopter Pilotu, 6 Uçuş Kontrol Teknisyeni ve 1 idari personelden oluşuyor. Uçuş Kontrol Pilot ve Elektronik Teknisyenlerin tamamı bu konuda gerekli ve yeterli eğitimi almış, uzman personeldir” dedi.

2018 haziran ayı itibariyle 273 saat kontrol uçuşu gerçekleştirildi

2017 yılında her iki Cessna Citation XLS uçağının, uçuş kontrol amaçlı 527 saat uçuş gerçekleştirdiğini belirten Ocak, “Uçaklarımızın Haziran 2018 dâhil gerçekleştirdiği kontrol uçuşu ise 273 saattir. Helikopterlerin 2017 yılı toplam bakım uçuş süresi ise 60 saat 45 dakikadır ” dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 21 Mayıs 2018’de başlayan kontrol uçuşları devam ediyor

Ocak, İstanbul Yeni Havalimanı için yeniden tasarlanan İstanbul Hava Sahasında (İYH, AHL, S.Gökçen ve Çorlu havalimanları dâhil) yaklaşık 12.000 millik RNAV usulü, İYH de yeni kurulan Hava Seyrüsefer Yardımcı cihaz ve sistemlerinin kontrol uçuşlarının 21 MAYIS 2018’den beri devam ettiğini ifade etti.

DHMİ olarak yolcularımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini çok önemsiyoruz. Bu nedenle havalimanlarımızdaki seyrüsefer sistem ve cihazlarının uluslararası kurallar çerçevesinde düzenli kontrol ve testlerini, uzman ekiplerimizle titizlikle yerine getiriyoruz.