Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 10:30

Güvenlik görevlisinin boğazına silah dayayıp bankayı soydu

Kartal’da kask takarak bankaya giren soyguncuyu silahı ile güvenlik görevlisi ve veznedarı etkisiz hale getirerek yüklü miktar parayı çalıp kayıplara karıştı.

Güvenlik görevlisinin boğazına silah dayayıp bankayı soydu

22 Haziran 2017 10:30

Kasklı soyguncuyu bankaya girişi ve kaçışı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.


Kartal Atalar Mahallesi’nde bulunan bir banka şubesinde sabah saatlerinde soygun şoku yaşandı. Kask takarak bankaya gelen soyguncu ilk önce, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra banka görevlilerine silah doğrultan soyguncu yüklü miktarda parayı çalarak, kayıplara karıştı. Polis kasklı soyguncuyu yakalamaya çalışırken, şahsın bankaya kaskıyla girişi ve bankadan paralarla kaçışı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görgü şahitleri ise, "Güvenlikçi şahsa silah doğrultuyor. Boğazına silah doğrultup etkisiz hale getirdi. Hepsi üç dakikada oldu. Aniden oldu. Sonra kaçtı" dedi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!