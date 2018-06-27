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27 Haziran 2018 11:11

Güvenlik memuru, karısını vurup intihar etti

Atatürk Havalimanı’nda güvenlik memuru olarak çalışan Kahraman Öztürk, Büyükçekmece’deki evinin önünde araba içerisinde karısını vurup intihar etti.

Güvenlik memuru, karısını vurup intihar etti

27 Haziran 2018 11:11


Edinilen bilgilere göre olay gece 01.00 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba’da meydana geldi. Psikolojik tedavi gören ve eşi ile problemler yaşayan Atatürk Havalimanı’nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) güvenlik memuru olarak çalışan Kahraman Öztürk, Büyükçekmece’deki evine geldi. Son bir haftadır ayrı yaşadığı karısını arabaya çağıran öfkeli koca, eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken öfkeli koca arabanın içerisinde önce karısını vurdu, ardından intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, karı kocanın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Atatürk Havalimanı’nda DHMİ bünyesinde güvenlik memuru olarak çalışan Kahraman Öztürk’ün psikolojik tedavi gördüğü ve bu nedenle son bir yıldır silahı alınarak masa başında görevlendirildiği öğrenildi. İki çocuğu bulunan Öztürk çiftinin son bir haftadır ayrı yaşadığı belirtildi.




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