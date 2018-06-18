Güzel yüzün önemli kriteri; çene

Dr. Onur Gökdemir, doğuştan gelen bazı çene problemlerinin bu istek ve hayalin karşılanmasına mani olduğunu söyledi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Onur Gökdemir, “Güzel bir gülüş için dişler kadar çene de büyük önem taşımaktadır. Uygun ısırma, sağlıklı çiğneme fonksiyonları ve yüz bölgesi görünüşünde her iki çene etkili yere sahiptir. Yüz; vücut bölümlerinde en dikkat çeken kısımdır. Görünüşün ana odak noktası olması nedeniyle de estetik unsunlar arasında ilk sıraya sahiptir. Bunların yanı sıra yüz bölgesi, yeme, solunum, koku, alma tatma ve konuşma gibi fonksiyonlar için de önemli bir bölgedir” dedi.

Yüzün kemikleri arasında alt ve üst çene kemiklerinin bulunmakta olduğunu ifade eden Op.Dr. Gökdemir, “Çiğneme ve konuşmada rol alan dişler bu kemikler üzerindedir. Aynı zamanda çene kemikleri yüzün yumuşak dokusunu desteklerken, estetik olarak da kontürlerin meydana gelmesine yardımcı olurlar. İki çenenin de birbiriyle olan ilişkisi ve görünümü fonksiyonel görevleri ile tamamen ilişkilidir. Dişlerin estetik açıdan güzel ve kusursuz görünümünde her iki çene ciddi rol oynamaktadır. İster doğuştan gelsin ister sonradan oluşsun, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan şikayeti olan kişiler çene estetiği ve ortognatik cerrahi için sıklıkla tedavi ararlar. Estetik açıdan görülen çene sorunlarının başında çenenin normalden küçük olduğu buna karşın burnun normalden büyük ve önde olduğu durumla karşılaşılır. Bir diğeri ise çenenin geri de olmasıdır.(Çenesi geri de olan kişiler ve sadece burun estetiği olursa yüz profilinin dengesinde bozulma olabilir. Çünkü çene geride olduğu için burun ne kadar küçültülse de yine de büyük görünür.) Estetik açıdan genellikle çene büyütme veya küçültme ameliyatları yapılır” diye konuştu.

Çene cerrahisinin çene ısırmasını düzgün hale getirmek için, estetik sorunların giderilmesi, alt çenenin önde ya da arkada yer alması gibi çene pozisyonlarındaki doğuştan olan sorunların giderilmesi ve çeneni çok büyük ya da küçük olması durumlarında yapıldığını kaydeden Op.Dr. Gökdemir, “Yüz kemikleri 18 yaşında tam gelişimini sağladığı için çene ameliyatlarının bu yaştan sonra gerçekleştirilmesi uygundur. Çene cerrahisi ameliyatı yaklaşık 3,5 - 6 saat arası sürebilir. Genel anestezi altında uygulanır. Şekil bozukluğuna göre yalnızca alt veya üst çene ameliyat edilebildiği gibi gerektiği taktirde her iki çene kemiği aynı anda ameliyat edilebilir ki buna çift çene ameliyatı denir. Ameliyat sonrası 1 ile 2 gece arası hastanede yatış gerekebilir. Ameliyat sonrası beslenmeyi desteklemek için özel sıvı mamalar kullanılmalıdır. Ameliyattan sonra hastalar eski durumlarına göre daha estetik bir görünüm kazanırlar ayrıca en önemlisi ise çiğneme ve konuşmaları daha iyi duruma gelir” açıklamalarında bulundu.