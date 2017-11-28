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28 Kasım 2017 10:29

Güzelce’ye kapalı pazar yeri ve sosyal tesis

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Güzelce Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi hizmete açılıyor.

Güzelce’ye kapalı pazar yeri ve sosyal tesis

28 Kasım 2017 10:29


Büyükçekmece’nin her mahallesine yeni sosyal tesisler kazandırmak için harekete geçen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün, yapılması talimatı verdiği Güzelce Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi hizmet vermeye hazırlanıyor.



Tam teşekküllü pazar ve sosyal tesis


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tesis, bin 500 metrekare kapalı alana sahip. İçerisinde 15 adet işyeri, zabıta merkezi, çocuk bakım odası, mescit, emanet odası ve kafeterya bulunuyor. Güzelce halkı tam teşekküllü pazar yeri ve sosyal tesisine kavuşuyor.



’’Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğuna öncelik verdik’’


Güzelde Kapalı Pazar Alanı ve Sosyal Tesisi yapım çalışmalarını yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, projenin ilhamını halkın ihtiyaçlarından aldığını vurgulayarak şöyle konuştu: ’’Denetimlerimi gerçekleştirirken Güzelceli vatandaşlarımızın hem pazar alanına hem de sosyal faaliyetler için tesise ihtiyaç duydukları tespit etmiştim. Çok güzel bir manzaraya sahip alan hem kapalı bir pazar alanı oldu hem de sosyal imkânlar sunacak bir tesis. Güzelce ve bölge halkının alışveriş yapabileceği ve zengin sosyal imkânlarından faydalanabileceği bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.’’




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