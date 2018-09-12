Güzellik sektöründe yeni trend; konsept tasarımlar

Eğer bir kuaför salonu açmak istiyorsanız bunu mutlaka bu işte uzman tasarımcılara bırakmanız gerekiyor”dedi.

Geçmişten bu yana kadınların ve erkeklerin en çok zaman geçirdiği kuaför ve güzellik salonları artık birbirinden farklı konsept tasarımlar ile müşteri memnuniyetini odakta tutuyor. Birbirinden farklı, hem şık hem ergonomik tasarımlar ile kuaför salonlarına imzasını atan Tasarımcı Nihat Yıldız bu sene karşımıza çıkacak kuaför salonları dizaynları hakkında bilgi verdi.

“Lüks ve ergonomik tasarımlar bir arada”

Kuaför salonlarında gerçekleştirmiş olduğu birbirinden farklı tasarımlar ile sektöre yeni bir boyut kazandıran Tasarımcı Yıldız, “Butik kuaför anlayışına sahip hem şık hem de ergonomik kuaför salonları hızla sektöre girmeye devam edecek. Mekana uygun konsept tasarımların gerçekleşmesi bu noktada çok önemli. Bekleme alanından kafe bar alanına kadar müşteri odaklı tasarımlar, hem kuaför salonlarının tutulmasında hem de daha kaliteli işler çıkmasında önemli bir nokta” dedi.

Kuaför salonlarında konsept salon dönemi

Kuaför salonlarında konsept tasarımların günümüzde popüler olduğunu Yıldız, “Eskiden kuaför salonlarının duvarlarında uçuşan kadın saçlarına ait posterler ve marklara ait birçok reklam afişi bulunurken artık mekanlar tasarımları ile kendilerini gösteriyor. Salonlardaki yeni dönem konsept tasarımlar. Özellikle ahşap ve metalin kullanıldığı tasarımlar kuaför ve güzellik salonlarına ilham veriyor. Markalaşma yolundaki kuaför salonları konsept tasarım desteği alarak hizmetlerinde fark oluşturabilir” şeklinde konuştu.