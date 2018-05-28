Uluslararası Doktorlar Derneği binasında yapılan protokol imza töreninde projenin tanıtımı yapıldı.

Kampanya kapsamında kurumlar arasında kampanya protokolü imzalanması ve kampanyanın tanıtımının yapılması amacıyla Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, AID Başkanı Mevlit Yurtseven, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Durali Baki ve İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım katıldı. Katılımcılara arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından kampanyanın içeriğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

“Afrika’daki katarakt çok büyük bir sorun”

Proje Ortaklarından İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ”İHH olarak dünyanın dört bir yanında hayır hizmetleri yaparken özellikle Afrika’da kataraktın çok büyük bir sorun olduğunu fark ettik. Orada yeni doğan çocukların bile katarakt hastası olarak dünyaya geldiklerini gördük. Sonra araştırmalarımızda çok cüzi miktarlarla bu gözlerin ışığa kavuşabileceğini anladık. 10 yıl kadar önce bir çalışma başlattık. İlk planda hedefimiz yüz bin hastanın gözlerini açmaktı. Ve bunu gerçekleştirdik. Bu çalışmanın faydasını gördüğümüz için de hedefimizi bir milyona çıkarttık. Bu çerçevede dünyanın çeşitli yerlerinde sivil toplum kuruluşlarımızın da bu konuda bizimle ortak olma iradesini ortaya koydular. Bunlardan biri de Memur-Sen. İnşallah herkes bundan örnek alır” diye konuştu.

“Uluslararası Doktorlar Derneği olarak bu projenin bir parçasıyız”

Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Mevlit Yurtseven ,”İHH geçen on yıl içerisinde Afrika’da yüz bin katarakt ameliyatı yaptı. Şimdi hedef tüm dünyada yüz bin katarakt ameliyatı daha yapmak. Biz de Uluslararası Doktorlar Derneği olarak bu projenin bir parçasıyız. Bireysel bağışların yanından sivil toplum kuruluşlarının bir sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bu projeye destek veriyorlar. Özellikle Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı Başkanı Durali Baki Beyi geçen yıl pahalı iftarlar yapmak yerine böyle bir kampanya yapmayı tercih etti. Bu yıl da bunu devam ettiriyor. Diğer kuruluşlara da örnek olmasını istiyoruz. Rakam değişti ama biz daha çok fazlasına ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Burada önemli olan bir farkındalık oluşturmak” şeklinde konuştu.