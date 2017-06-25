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25 Haziran 2017 12:40

Güzeltepe Camii ibadete açıldı

Eyüp Belediyesi’nin destekleriyle inşa edilen Güzeltepe Camii’nin açılışını gerçekleştiren Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Allah’ın adının çokça zikredildiği bu yapılar varlığımızı, inancımızı, düşüncemizi diri tutmaya yarayan mekanlardır” dedi.

Güzeltepe Camii ibadete açıldı

25 Haziran 2017 12:40


Eyüp’te inşa edilen Güzeltepe Camii ibadete açıldı. Cuma namazı öncesi düzenlenen açılış programına Başkan Remzi Aydın’ın yanısıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Eyüp eski Belediye Başkanı İsmail Kavuncu ile cami derneği yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Camiler sayesinde kulluğumuzu idrak ve icra ediyoruz”


Cuma namazı öncesi düzenlenen açılış programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur’an tilavetinin ardından yaptığı konuşmaya, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek başlayan Başkan Remzi Aydın sözlerini şöyle sürdürdü; “Camiiler çok önemli eserler. Allah’ın adının çokça zikredildiği bu yapılar varlığımızı, inancımızı, düşüncemizi diri tutmaya yarayan mekanlar. Bu mekanlar sayesinde Rabbimizi tanıyoruz, kulluğumuzu idrak ve icra ediyoruz, Efendimizin yolunda ilerliyoruz. Huzurlarınızda İsmail Kavuncu Başkanıma da gayretleri emekleri dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir süreç yaşandığını biliyorum. Bir çok hayırseverin de buraya katkısı oldu. Cami derneğimiz çok titiz insanlardan oluşuyor, çok titiz çalışmalar yaptılar. Neticede her şeyin en güzeline layığız. Güzeltepe ismiyle müsemma çok güzel bir camiye kavuştu. Rabbim inşallah buradan bereketli nesiller yetiştirmeyi nasib etsin. Kardeşlik, barış, huzur içerisinde hayatımıza katkı sağlasın”


İstanbul Milletvekili Bürge ise yeryüzünde Müslüman kanı aktığını ve bu akan kanın durması için dualar edildiğini belirterek, “Camiler Allah’ın evi Kabe’nin şubeleridir. Bu şubelere Eyüp Sultan’ın hizmetkarları Belediye Başkanı kardeşlerimiz sahip çıkmış, kaymakamımız, müftülüğümüz ve mahalle halkımız sahip çıkmış. Ne kadar da güzel olmuş. Bu mübarek günler hürmetine birbirimizin kalplerini kıranlardan olmayalım. İnşa ettiğiniz bu evin içerisinde Rabbim dualarınızı arş-ı alaya ulaştırsın. Ömrünüz bereketli olsun, katkısı olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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