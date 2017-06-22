Güzeltepe’ye İETT’den yeni hat

Bu peron sayesinde 399B ve 48N hat numaralı otobüsler artık Emniyettepe’den kalkacak.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın vatandaşların huzur ve rahatı için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Aydın Emniyettepe’de İETT otobüslerinin kullanacağı yeni bir peron inşa ettirdi. Yine Başkan Aydın’ın girişimleriyle, İETT 399B ve 48N otobüs hatlarında düzenleme yaparak baş duraklarını Emniyettepe’de yapılan perona aldı.

Başkan Aydın’ın yaptırdığı yeni peron sayesinde bölgede oturan vatandaşların otobüs durağına ulaşım mesafesi ve süresi azalmış oldu. Vatandaşlar artık sabahları İETT otobüslerine binmek için uzun yollar katetmeyecek, çok uzun süre yürümek zorunda kalmayacak.

Yeni düzenlemeye göre daha önce Güzeltepe’den kalkan 399B hat numaralı Güzeltepe - Eminönü otobüsü bundan sonra Emniyettepe’de yeni yapılan perondan hareketle Bilgi Üniversitesi, Silahtar, Fevzi Çakmak, Araphan, Alibeyköy, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, Fil Köprüsü, Sakarya Mahallesi, Eyüp Hastanesi ve Feshane güzergahından geçerek Eminönü’ne gidecek.

Yine daha önce Güzeltepe’den kalkarak Nurtepe Yolu, İSKİ Genel Müdürlüğü, AKOM, İstanbul Adalet Sarayı, Osmanbey, Harbiye ve Elmadağ’dan geçerek Taksim’e giden 48N hat numaralı Güzeltepe - Taksim otobüsü de bundan sonra Emniyettepe’de yeni yapılan perondan hareket edecek.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, katkılarından dolayı İBB Başkanı Kadir Topbaş’a ve İETT Genel Müdürü Arif Emecen’e teşekkür etti.